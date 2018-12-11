Продукты, которые нас старят

Никто не хочет терять молодость. Но многие из нас сами подгоняют этот процесс. WomanHit.ru разобрался, какие продукты ускоряют увядание

Все мы становимся старше, и это нормально. Но у каждого человека есть привычки, которые существенно ускоряют этот процесс. От питания зависит общее состояние организма, качество работы органов и всех необходимых систем. Питание в большой степени влияет на работу мозга.

Мы составили список продуктов, которые крайне негативно сказываются на слаженной работе наших клеток, все больше меняя наше внешнее и внутреннее состояние в худшую сторону.

Сахар

Самая большая проблема — сахар преследует нас повсюду: он содержится и в газированных напитках, и даже в приправах к салату. При избыточном потреблении сахара кожа начинает терять эластичность, появляется большое количество морщин. Сахар также негативно сказывается на работе суставов.

Трансжиры

При избытке трансжиров в организме кожа начинает затвердевать. Эти виды жиров содержатся в выпечке, картофеле фри, за счет чего они долго не портятся. Они производят множество свободных радикалов, что может привести к закупорке сосудов, кровь плохо поступает к органам, вследствие чего происходят изменения на химическом уровне.

Соль

Соль нужно употреблять, но в небольших количествах, если не хотите получить обезвоживание, которое приводит к усталости. Все это отражается на внешности, человек выглядит более измотанным, чем он есть на самом деле. Помимо прочего, соль в больших количествах вредна для почек и препятствует нормальному обмену веществ.

Кофе

Еще одним продуктом, приводящим к обезвоживанию, является кофе. Не следует слишком увлекаться этим напитком, иначе вы рискуете заработать преждевременные морщины и другие проблемы с кожей. Норма — 1—2 чашки в день.

Сахарозаменители

Призваные заменить вредный сахар, подсластители оказываются ничем не лучше. Могут вызывать головную боль, а также могут вызвать тягу к сладкому, из-за чего лишний вес не заставит себя ждать.

Алкоголь

Определенные виды алкоголя даже полезны в умеренных количествах. Однако при чрезмерном употреблении он, как и кофе, приводит к обезвоживанию, что незамедлительно отражается на лице. Главное — помнить о мере при употреблении.

Энергетические напитки

Энергетики разрушают эмаль в несколько раз интенсивнее, чем просто сладкие газированные напитки, отсюда появляется желтый цвет зубов. А кофеин, один из главных ингредиентов подобных напитков, препятствует поступлению жидкости. Подумайте об этом, если не хотите столкнуться с тусклым цветом лица.

Продукты с высоким содержанием углеводов

Хоть углеводы обеспечивают нас энергией, но затем превращаются в сахар. В этом случае у вас два варианта: либо увеличить физическую нагрузку, либо уменьшить поступление углеводов в организм, иначе рискуете столкнуться с лишним весом.

Газированные напитки

Напитки с газом имеют свойство лишать нас необходимой жидкости. Это истощает. Кроме того, в газированных напитках содержится фосфорная кислота, употребление которой ведет к потере мышечной массы и быстрому старению.

Что выбрать из продуктов, чтобы сохранить молодость

Во-первых, свежие фрукты, овощи, мясо и молочные продукты. Во-вторых, поменьше синтетической еды. Помните: чем меньше ингредиентов, тем полезнее продукт