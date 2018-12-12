Названо лучшее сливочное масло

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» подвел итоги по исследованию сливочного масла. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру»

Всего специалисты проверили 36 брендов по 46 показателям качества и безопасности. Продукция шести торговых марок была признана качественной, 14 брендов попали в список товаров с замечаниями, еще 17 — в черный список «Росконтроля».

Одной из главных причин попадания в черный список в организации назвали фальсификацию, в том числе с использованием ингредиентов, потенциально опасных для здоровья — говяжьего и свиного жира.

Кроме того, 31 образец из 36 получил существенные замечания ко вкусу, запаху и консистенции. К покупке «Росконтроль» рекомендует продукцию следующих брендов: «Вкуснотеево», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Экомилк», Valuiki и «Белорусское».