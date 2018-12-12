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Эксперты дали советы по выбору рыбных консервов 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации гражданам по выбору качественных рыбных консервов. В настоящее время информация опубликована на сайте ведомства.
Для того, чтобы выбрать качественный продукт, необходимо обратить внимание на упаковку рыбной продукции. На ней должна быть указана маркировка, в которой указаны сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности и массе нетто. Кроме того, обязательным элементом является единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза.
Кроме того, на упаковке должны быть выдавлены или указаны несмываемой краской некоторые условные обозначения. Среди них: дата производства продукции (число, месяц и год), ассортиментный знак и номер предприятия-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности. Также в маркировке может быть указано «произведено из мороженого сырья», если консервы изготовлены из мороженой рыбы.
Также стоит при выборе консервы учитывать, что в настоящее время на рынке могут находиться только консервы, которые соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза и Таможенного союза.
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