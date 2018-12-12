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Названа неожиданная опасность новогоднего оливье 

Рамблер 6 часов назад
Фото: vk.com/cat.jazz
В новогоднюю ночь стол в каждом доме так и ломится от вкусных блюд и закусок. Но нередко после застолья может случится отравление из-за переизбытка праздничных угощений. Это касается не только людей, но и животных. К тому же питомцы, в отличие от человека, не понимают, когда нужно остановиться и не злоупотреблять вредной пищей.
Чаще всего, любимцы хозяев принимают участие в застолье вместе с гостями. Гости довольны, а вот у животных появляются проблемы с пищеварительной системой. После этого они попадают в ветеринарную клинику.
"Лучший подарок для питомцев — это, конечно, праздник вместе с хозяевами дома. Но очень важно не кормить животное нашими праздничными угощениями! Особенно это касается тех владельцев, чьи животные находятся на промышленных кормах. К нашему большому сожалению, после новогодних праздников все клиники обычно забиты такими «обожравшимися оливье, пирогами и шоколадом» пациентами. Пищеварительная система домашних животных не выдерживает такой нагрузки", — рассказал эксперт из ассоциации любителей домашних животных агентству "Москва".
Перед началом празднества предупредите гостей о том, что животное хоть и радо отмечать Новый год вместе с ними, но принимать участие в застолье ему совершенно не нужно.
Женский форум
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