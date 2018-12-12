Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Польза средиземноморской диеты 

Gotovim-Edim.Ru 8 часов назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Недавно, в ходе исследования был проведён эксперимент, который показал, что средиземноморская диета уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Для реализации эксперимента приняли участие 26 000 людей. Они регулярно употребляли овощи и оливковое масло. После чего было установлено, что такие продукты уменьшают риск обрести сердечно-сосудистое заболевание на 25%.
Исследование продолжалось на протяжении двенадцати лет. Время от времени участники проекта сдавали кровь для анализа. Они постоянно вели дневник, в котором записывали употребляемую пищу. И сколько оливкового масла употребили за день.
В ходе эксперимента было доказано, что классическое оливковое масло способствует защите и улучшению работы коронарных сосудов. Оно способствует обеспечению бесперебойной работы сердца и существенно минимизирует риск возникновения инфарктов. Также, ненасыщенные жиры, которые содержатся в оливковом масле, схожи по составу с жирами материнского молока.
Поэтому уникальная средиземноморская диета подходит как взрослым, так и детям, которые стремятся беречь здоровье с юных лет.
Gotovim-Edim.Ru: последние новости
Что такое хорошо и что такое плохо? Что можно есть натощак, а что нет Звездная красота 5 продуктов, которые влияют на запах нашего пота
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как правильно выбрать зимнее пальто
Мифы-разрушители здорового образа жизни1
Как понять, что мужчина хочет серьезных отношений
Как одеться на новогодний корпоратив
Как носить кольца, чтобы привлечь удачу
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на 13 декабря
Психология
00:26
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Красота
00:54
Киркоров: «Стукнуло 50 — и я себя обнулил»
Звёзды
00:43
Лопырева объявила о беременности
Звёзды
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
07:19
Музыканты, оконфузившиеся с фонограммой
Звёзды
01:59
Как выглядели звезды на новогодних утренниках
Звёзды
00:30
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги»
Еда
01:00
«Валерия перешла кому-то дорогу»
Звёзды Шоу-бизнес
00:58
Малышева скорее откажется от еды, чем от ботокса
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение