Польза средиземноморской диеты

Недавно, в ходе исследования был проведён эксперимент, который показал, что средиземноморская диета уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для реализации эксперимента приняли участие 26 000 людей. Они регулярно употребляли овощи и оливковое масло. После чего было установлено, что такие продукты уменьшают риск обрести сердечно-сосудистое заболевание на 25%.

Исследование продолжалось на протяжении двенадцати лет. Время от времени участники проекта сдавали кровь для анализа. Они постоянно вели дневник, в котором записывали употребляемую пищу. И сколько оливкового масла употребили за день.

В ходе эксперимента было доказано, что классическое оливковое масло способствует защите и улучшению работы коронарных сосудов. Оно способствует обеспечению бесперебойной работы сердца и существенно минимизирует риск возникновения инфарктов. Также, ненасыщенные жиры, которые содержатся в оливковом масле, схожи по составу с жирами материнского молока.

Поэтому уникальная средиземноморская диета подходит как взрослым, так и детям, которые стремятся беречь здоровье с юных лет.