Росконтроль рассказал, как выбрать продукты для любимого бутерброда

Многие россияне предпочитают на завтрак бутерброды. Кто-то любит сэндвич с телячьей колбасой, другие отдают предпочтение хлебу со сливочным маслом. А так ли безопасны эти продукты решил выяснить Союз потребителей «Росконтроль».

Как известно «Телячья» колбаса обладает особым ароматом и вкусом из-за включенных в ее состав фисташек. Однако при ее производстве используют не только телятину и говядину, но и свинину. Эксперты изучили пять образцов этого вида мясного продукта от брендов «Велком», «Мясницкий ряд», «Клинский», «Мясной дом Бородина» и «Окраина». В продукции «Велком», «Мясницкий ряд», «Мясной дом Бородина» нашли животный коллагеновый белок, в колбасе «Мясницкий ряд» обнаружили частицы хрящевой ткани. Последнее, по словам специалиста ведомства Ирины Аркатовой, говорит о б использовании сырья низкого качества.

Где-то производитель забыл указать содержание фосфатов, благодаря которым увеличивается масса продукта. Однако эти вещества вымывают кальций из организма и могут привести к кариесу и остеопорозу. Одно радует, во всех образцах не нашли консервантов сорбиновой и бензойной кислот.

Колбаса «Велком» и «Мясницкий ряд» не понравилась экспертам по вкусу, специй недостаточно, а вот соли много. В продукции «Велком», «Клинский», «Мясной дом Бородина» и «Окраина» кусочки шпика и языка были больше, чем допустимо по ГОСТу. Кроме того, все образцы не соответствовали заявленным на этикетке данным о пищевой ценности. В итоге специалисты рекомендовали только колбасу «Окраина», так как к остальным было слишком много претензий. А если душа больше лежит к карбонаду, эксперты протестировали и его, результаты можно посмотреть на сайте Росконтроля.

Что касается сливочного масла, то эксперты Росконтроля провели еще более масштабное исследование, проверив 37 брендов по 46 показателям качества и безопасности. Масло подделывают чаще остальных молочных продуктов. Грубое нарушение в виде замены животного жира на растительный нашли в шести образцах: «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс», «Посейдон сервис». В масле «Домик в деревне» обнаружили говяжий жир.

Также часто масло не соответствует заявленной жирности — 72 или 82,5%. В этом уличили торговые марки «Посейдон сервис», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Молочные узоры», «Му-у», «Простоквашино», «Вологодское из Вологды», «Дмитровский молочный завод». Проверку на вкус, запах и консистенцию также не смогли пройти тридцать один образец. 12 образцов включили в черный список из-за неприятного вкуса, запаха ароматизаторов и темно-желтого окисленного слоя. В ТМ «То самое масло» и «Кубанский молочник» и вовсе нашли бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что является признаком фекального загрязнения. Поэтому такое масло признали опасным для здоровья.

В итоге только шесть образцов рекомендовали потребителям — это масло брендов «Вкуснотеево», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Экомилк», Valuiki и «Белорусское».

Если бутерброды — это не ваше, а завтрак вы предпочитаете не только сытный, но и полезный, Росконтроль провел исследование среди производителей творога. Но проинспектировав семь образцов 9% творога, эксперты так и не смогли найти среди них качественный.