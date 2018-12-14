Создан хлеб с антиоксидантными свойствами

Ученые Южно-Уральского государственного университета запатентовали уникальный способ производства хлеба с добавкой фукоидана, обладающего антистрессовыми, антиоксидантными, противоопухолевыми и другими полезными свойствами. Продукт обладает мощным профилактическим эффектом и может быть запущен в массовое производство.

Ученые Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ за последние несколько лет запатентовали более 10 способов производства продуктов питания c заданными уникальными свойствами. Новые продукты обладают не только высокой полезностью, но и антистрессовым эффектом, способностью предупредить развитие многих заболеваний, среди которых особое место занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, а также проблема новообразований.

"Так как хлеб является продуктом массового спроса, мы посчитали, что это оптимальный вариант для внедрения в производство. Основным функциональным ингредиентом стал фукоидан — полисахарид, который производится из морских бурых водорослей и некоторых видов иглокожих. Он обладает антиоксидантными свойствами и противоинфекционным действием, поддерживает иммунную систему и замедляет процессы старения",

— рассказывает один из авторов патента, заведующий кафедрой пищевых и биотехнологий ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор Ирина Потороко.

Плохая экология, частые длительные стрессы, а также неправильное питание в совокупности с другими негативными факторами вызывают в организме определенные нарушения, которые связаны с накоплением активных форм кислорода (свободных радикалов). Это состояние называется оксидативным стрессом. Свободные радикалы запускают ряд химических реакций в организме, повреждая клеточные мембраны, окисляя молекулы ДНК, РНК, белков, фосфолипидов, вызывают в конечном итоге мутации или гибель клеток, что приводит к возникновению многих заболеваний (от онкологических до заболеваний сердечно-сосудистой системы). Фукоидан, обладая антиоксидантными свойствами, способен нейтрализовать свободные радикальные формы в организме человека и, тем самым, способствовать профилактике оскидативного стресса и заболеваний, вызванных его наличием.

Хлеб с новыми ингредиентами будет производиться из смеси пшеничной и ржаной муки. В настоящий момент ведется работа по созданию хлебобулочной продукции с другими полезными добавками — растительными экстрактами (чаги, лиственницы), обладающими антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами.

Дальнейшие планы ученых связаны с производством целой линии полезных продуктов питания. Уже сегодня в ЮУрГУ запатентован способ изготовления сокосодержащих напитков с добавлением растительных экстрактов на основе яблочного, свекольного, жимолостного, морковного и облепихового соков. Напитки успешно прошли дегустацию, и уже скоро будут запущены в производство.