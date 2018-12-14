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Как правильно выбрать шампанское к Новому году 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать шампанское на новогодний стол, а также как его не перепутать с винным напитком.
Эксперты Роскачества подробно рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе шампанского. По их мнению, важно понимать, чем отличается винный напиток от классического игристого.
При покупке в первую очередь стоит обратить внимание на маркировку — на этикетке должны быть надписи "российское шампанское" или "игристое вино", если их нет, то это наверняка "винный напиток газированный".
На российском рынке в последнее время выросла доля «винных газированных напитков», отмечается, что самый «популярный бренд уже продается в объеме более 80 миллионов бутылок в год». В нем содержание виноматериалов всего 50%, а остальное — вода, ароматизаторы и красители, при этом «метод брожения» — искусственная газация. Цена на такой напиток может начинаться от 150 рублей и даже ниже.
Эксперты отметили, что цены на хорошие игристые вина из отечественного винограда могут начинаться от 200-300 рублей. Однако в Роскачестве заявили, что вина, произведенные классическим методом, будут дороже: «Самые интересные вина, произведенные "классическим методом" из российского винограда начинаются от 1,5 тысячи рублей».
Женский форум
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