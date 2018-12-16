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Малоизвестные факты о заведениях фастфуда 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В эти рестораны и кафе ежедневно заходят миллионы людей по всему миру, все меню уже почти выучены наизусть, а вкус любимого бургера ни с чем не перепутать. Мы собрали для вас некоторые неизвестные вам ранее факты о популярных заведениях.
  • Чикен Макнаггетс в Макдональдсе никогда не вызывали у вас вопросов? А что насчет их формы? Думаю, никто просто не подозревал, что она вообще какая-то определенная подразумевается. Так вот, знайте, наггетсы бывают на самом деле 4 видов: в форме колокольчика, шара, ботинка и косточки.
  • Наверняка все убеждены, что Макдональдс является самым популярным рестораном с фастфудом в мире, но в 2011 году сеть общественного питания Subway сломала эту систему и заняла почетное первое место.
  • Пончики Данкин Донатс раньше имели другую форму: не круглую, а с выступом с одной стороны, чтобы вам было удобно держать их и опускать в кофе.
  • Макдональдс является крупнейшим потребителем картофеля.
  • Pizza Hut потратила 1$ млн на отправку пиццы на космическую станцию. Оригинальная рекламная кампания — дело не из дешевых.
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