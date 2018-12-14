Как выбрать соленые огурцы к Новому году

Ни один новогодний стол не обходится без соленых огурцов. Они могут подаваться просто так или быть ингредиентом праздничного салата.

Специалисты Росконтроля рассказали, огурцы каких марок можно смело покупать, а какие обойти стороной. Для этого они взяли продукцию популярных брендов, таких как "Белоручка", "ФЭГ", "Агропрод / Квашенка", "Каждый день", "Красная цена" и провели исследование. По итогам оказалось, что можно покупать продукцию только двух марок из пяти. Однако исследователи не смогли порекомендовать ни один образец из всех проверенных.

Огурцы "Белоручка" и "ФЭГ" произведены по ГОСТу, но в "ФЭГ" все равно обнаружились многочисленные нарушения. В этой продукции были выявлены ингредиенты, несоответствующие указанному составу. Также массовая доля самих огурцов оказалась меньше на 50%.

В продукции марки "Каждый день" было выявлено недопустимо высокое количество нитратов и ингредиенты, не указанные на этикетке. В добавок ко всему прочему, они не хрустят, а так быть не должно.

В результате экспертизы "ФЭГ", "Агропрод / Квашенка" и "Каждый день" занесены в черный список.