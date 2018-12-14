Лучшая еда для здорового кишечника

Набор продуктов в твоей корзине при помещении супермаркета способен сделать твой кишечник более здоровым и даже защитить его от рака. Есть несколько продуктов, которые кишечник должен получать каждый день.

Здоровье кишечника играет важнейшую роль в формировании иммунитета, твою защиту от разных заболеваний обеспечивают живущие в кишечнике бактерии. Представленность бактерий в кишечнике зависит от того, что ты ешь, любой продукт в тарелке может хорошо или плохо отразиться на здоровье кишечника. Яркие овощи и фрукты способствуют процветанию полезных бактерий в кишечнике.

Ученые из Университета в Коннектикут провели эксперимент над мышами. Эксперимент показал, что для особей мужского пола ежедневное употребление грецких орехов в количестве, эквивалентном тридцати граммов для человека, поспособствовало появлению разнообразия в флоре кишечника. Также ученые отметили снижение риска образования рака толстой кишки.

Данное исследование показывает, что грецкие орехи работают, как пробиотик, увеличивают количество полезных бактерий, обеспечивающих защиту от заболеваний.

Положительное влияние грецких орехов объясняется наличием витамина Е, жирных кислот омега-3 и омега-6. Но грецкие орехи не являются единственным продуктом, обеспечивающим здоровье кишечника. Для кишечника полезны продукты из двух категорий — пробиотики и пребиотики, они поддерживают здоровый баланс бактерий. Есть несколько вкусных способов оказать поддержку кишечнику.

Пребиотические продукты

Пребиотики — это продукты, которые поддерживают состояние флоры кишечника, живущие в кишечнике бактерии используют их для питания. Лучшие виды пребиотиков — это:

Репчатый лук — будет полезен для кишечника при употреблении в любом виде, поэтому смело добавляй его везде, где это уместно;

Спаржа — этот ценный продукт отлично воспринимается бактериями кишечника, спаржа принесет пользу флоре кишечника и в свежем, и в маринованном виде;

Продукты из цельного зерна — лучшее питание для полезных бактерий кишечника, если заменить обычные мучные изделия на цельнозерновые, состояние кишечника и твое самочувствие заметно улучшится.

Пробиотические продукты

Эти продукты восполняют недостаток бактерий в кишечнике, создают разнообразную полезную флору. Пробиотики очень важны не только для кишечника, но и для всего пищеварения, также они способствуют похудению. Лучшими пробиотиками являются:

Йогурт — для восполнения флоры кишечника будет полезен любой натуральный йогурт с живыми организмами, чем больше в йогурте живых культур — тем лучше;

Кимчи — этот продукт корейской кухни не только идеально подходит к рису и салатам, но и улучшает работу кишечника за счет увеличения количество полезных бактерий;

Кефир — привычка пить кефир делает пищеварение здоровым, а человека — по-настоящему счастливым. Повседневное самочувствие очень зависит от состояния кишечника, кефир содержит не только живые бактериальные культуры, но и полезные дрожжи.

Из этих списков становится понятно, что можно обеспечить кишечник здоровым питанием без лишних сложностей и больших затрат. Плохое самочувствие и множество опасных заболеваний начинаются именно в кишечнике, поэтому каждому нужно задуматься о поддержании полезной флоры.