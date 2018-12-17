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5 оригинальных блюд, которые стоит приготовить на Новый год 

WMJ.ru 12 часов назад
Фото: WMJ.ru
В Новый год нужно удивлять! Хватит с нас банальных блюд: хотя они и душевные, но готовить одно и то же в главный праздник — значит отталкивать от себя дух перемен. Что же ставить на праздничный стол, а от чего, наконец, избавиться, WMJ.ru решил разобраться с асом кулинарии и талантливым шеф-поваром.
Оливье, селедка под шубой, салат с крабом да даже жульен с цыпленком табака — настоящие гастрономические анахронизмы, которые добавляют празднику лишь грустный налет советской эпохи. Такие блюда лучше готовить по минимуму и подумать о чем-то более интересном.
Например, сделай ставку на Азию. У таких блюд есть отличное качество: они не только вкусные, но и легкие в приготовлении, поэтому позволят не отвлекаться от предпраздничной суматохи. В качестве легкой хрустящей закуски подойдут битые огурцы с томатами черри и кешью. Не стоит забывать о том, что празднество проходит ночью, следовательно, тяжелую и жирную селедку под шубой лучше заменить теплым салатом с рапанами и креветками.
Другая необычная закуска, которая разнообразит новогодний стол, — хрустящие креветки с миндалем. Готовятся креветки очень быстро, съедаются примерно с той же скоростью. Мой тебе совет: приготовь с запасом! Также рекомендую сделать эффектное карпаччо из осьминога.
Главным блюдом вечера и украшением стола, безусловно, должна стать запеченная в перечном соусе баранья лопатка. Для простоты расскажу поэтапно, как приготовить это и другие блюда.

Баранья лопатка в перечном соусе

Ингредиенты:
Баранья лопатка — 1200 г  Соль — 5 г  Перец — 2 г  Специи гарам масала — 5 г  Чеснок — 10 г  Кленовый сироп — 20 г  Перечный соус — 70 г  Салат, микс — 15 г  Черри — 100 г  Картофель маленький отварной — 150 г  Приправа барбекю — 5 г  Способ приготовления (по технологии сувид):
Баранью лопатку на кости очистить от лишних пленок и жира, мясо пробить шпажкой (чтобы лучше промариновалось).
Подготовленную лопатку натереть солью, перцем, специями масала и кленовым сиропом. Плотно завернуть натертую лопатку с давленым чесноком в пергамент и затем в фольгу.
Оставить мариноваться в холодильнике часов пять.
В глубокий противень налить воду на половину объема емкости. Выложить завернутую в фольге лопатку в разогретую до 100 градусов духовку. Запекать 4 часа (переворачивать лопатку через 2 часа и добавлять воду по мере выпаривания).
После 4 часов запекания проверить готовность лопатки. Если лопатка готова, равномерно намазать перечным соусом и запекать 10 минут при температуре 200 градусов.
Готовую лопатку выложить на микс салатов, украсить обжаренным картофелем и томатами черри.

Битые огурцы с томатами черри и кешью

Ингредиенты:
1 порция
Огурец — 200 г  Перец болгарский — 20 г  Томаты черри — 40 г  Масло оливковое — 5 г  Масло кунжутное — 5 г  Соль — 1 г  Сахар — 3 г  Уксус 9%-ный — 5 г  Орехи кешью — 25 г  Ягоды годжи — 5 г  Кинза — 4 г  Способ приготовления:
Огурцы очистить от кожи, разрезать вдоль и каждую половину огурца слегка отбить (можно ложкой, можно рукояткой ножа), чтобы получились небольшие, слегка прозрачные кусочки.
Отбитые огурцы заправить по вкусу уксусом, солью, сахаром, оливковым и кунжутным маслом. Перемешать, дать настояться пару минут.
В готовые огурцы добавить томаты черри, разрезанные пополам, болгарский перец, нарезанный кубиками, жареные орехи кешью и все перемешать.
При подаче выложить в тарелку и украсить ягодами годжи и листьями кинзы.

Теплый салат с рапанами и креветками

Ингредиенты:
1 порция
Рапаны — 40 г  Креветки тигровые очищенные — 30 г  Яйцо — 1 шт.
Вода — 5 г  Крахмал — 10 г  Кимчи-майонез — 30 г  Микс салатов — 12 г  Помидоры черри желтые — 32 г  Авокадо — 60 г  Перец печеный — 30 г  Лук карамелизированный — 20 г  Соль — 2 г  Кинза — 4 г  Лаваш тонкий — 15 г  Способ приготовления:
Обжарить до готовности очищенные креветки и рапаны. Заправить кимчи-майонезом.
Микс салатов смешать с желтыми томатами черри, авокадо, запеченным болгарским перцем и карамелизированным луком, заправить лимонной заправкой.
Лаваш нарезать стружкой и подсушить в духовке до хруста.
На готовый салат выложить лаваш, затем обжаренные сверху рапаны и креветки.

Хрустящие креветки с миндалем

Ингредиенты:
1 порция
Креветки, 21/25, филе с хвостиком — 60 г (3 шт.)
Стружка миндаля — 60 г  Яйцо — 1 шт.
Крахмал — 10 г  Икра тобико — 3 г  Масло для фритюра — 50 г  Кинза — 2 г  Соус руй — 40 г  Лимон — 20 г  Редис — 2 г  Соус руй:
Майонез — 30 г  Перец запеченный красный (без кожи и семян) — 30 г  Соус Incle Ben's тайский — 4 г  Лимонный сок — 3 г  Соль — 1 г  Кайенский перец — 1 г  Способ приготовления:
Все ингредиенты для соуса смешиваем в блендере до однородной массы.
Очистить креветки, чтобы остался хвостик, и не до конца надрезать спинку очищенной креветки, чтобы раскрыть ее как бабочку.
Затем слегка отбить и полить лимоном. Опустить креветки в смесь яйца с крахмалом и панировать в лепестках миндаля.
Подготовленные креветки обжаривать во фритюре 2-3 минуты до золотистой корочки.
Готовые креветки выложить на тарелку и украсить соусом руй, икрой тобико, слайсами редиса и листьями кинзы.

Карпаччо из осьминога с соусом песто, трюфельным маслом и оливками

Ингредиенты:
1 порция
Осьминог — 100 г  Картофель — 50 г  Черри — 22 г  Микс салатов — 8 г  Тапенад из оливок — 2 г  Масло трюфельное — 3 г  Соус руй — 10 г  Соус песто — 15 г  Бальзамический соус — 4 г  Каперсы — 5 г  Вяленые томаты — 10 г  Способ приготовления:
Нарезать осьминога тонкими слайсами. Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками и обжарить до золотистой корочки.
Намазать на тарелку соус песто, сверху выложить слайсы осьминога.
Украсить блюдо вялеными томатами, салатными листьями, жареным картофелем, тапенадом из оливок и остальными ингредиентами.
Сбрызнуть трюфельным маслом, подать.
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