5 оригинальных блюд, которые стоит приготовить на Новый год

В Новый год нужно удивлять! Хватит с нас банальных блюд: хотя они и душевные, но готовить одно и то же в главный праздник — значит отталкивать от себя дух перемен. Что же ставить на праздничный стол, а от чего, наконец, избавиться, WMJ.ru решил разобраться с асом кулинарии и талантливым шеф-поваром.

Оливье, селедка под шубой, салат с крабом да даже жульен с цыпленком табака — настоящие гастрономические анахронизмы, которые добавляют празднику лишь грустный налет советской эпохи. Такие блюда лучше готовить по минимуму и подумать о чем-то более интересном.

Например, сделай ставку на Азию. У таких блюд есть отличное качество: они не только вкусные, но и легкие в приготовлении, поэтому позволят не отвлекаться от предпраздничной суматохи. В качестве легкой хрустящей закуски подойдут битые огурцы с томатами черри и кешью. Не стоит забывать о том, что празднество проходит ночью, следовательно, тяжелую и жирную селедку под шубой лучше заменить теплым салатом с рапанами и креветками.

Другая необычная закуска, которая разнообразит новогодний стол, — хрустящие креветки с миндалем. Готовятся креветки очень быстро, съедаются примерно с той же скоростью. Мой тебе совет: приготовь с запасом! Также рекомендую сделать эффектное карпаччо из осьминога.

Главным блюдом вечера и украшением стола, безусловно, должна стать запеченная в перечном соусе баранья лопатка. Для простоты расскажу поэтапно, как приготовить это и другие блюда.

Баранья лопатка в перечном соусе

Ингредиенты:

Баранья лопатка — 1200 г Соль — 5 г Перец — 2 г Специи гарам масала — 5 г Чеснок — 10 г Кленовый сироп — 20 г Перечный соус — 70 г Салат, микс — 15 г Черри — 100 г Картофель маленький отварной — 150 г Приправа барбекю — 5 г Способ приготовления (по технологии сувид):

Баранью лопатку на кости очистить от лишних пленок и жира, мясо пробить шпажкой (чтобы лучше промариновалось).

Подготовленную лопатку натереть солью, перцем, специями масала и кленовым сиропом. Плотно завернуть натертую лопатку с давленым чесноком в пергамент и затем в фольгу.

Оставить мариноваться в холодильнике часов пять.

В глубокий противень налить воду на половину объема емкости. Выложить завернутую в фольге лопатку в разогретую до 100 градусов духовку. Запекать 4 часа (переворачивать лопатку через 2 часа и добавлять воду по мере выпаривания).

После 4 часов запекания проверить готовность лопатки. Если лопатка готова, равномерно намазать перечным соусом и запекать 10 минут при температуре 200 градусов.

Готовую лопатку выложить на микс салатов, украсить обжаренным картофелем и томатами черри.

Битые огурцы с томатами черри и кешью

Ингредиенты:

1 порция

Огурец — 200 г Перец болгарский — 20 г Томаты черри — 40 г Масло оливковое — 5 г Масло кунжутное — 5 г Соль — 1 г Сахар — 3 г Уксус 9%-ный — 5 г Орехи кешью — 25 г Ягоды годжи — 5 г Кинза — 4 г Способ приготовления:

Огурцы очистить от кожи, разрезать вдоль и каждую половину огурца слегка отбить (можно ложкой, можно рукояткой ножа), чтобы получились небольшие, слегка прозрачные кусочки.

Отбитые огурцы заправить по вкусу уксусом, солью, сахаром, оливковым и кунжутным маслом. Перемешать, дать настояться пару минут.

В готовые огурцы добавить томаты черри, разрезанные пополам, болгарский перец, нарезанный кубиками, жареные орехи кешью и все перемешать.

При подаче выложить в тарелку и украсить ягодами годжи и листьями кинзы.

Теплый салат с рапанами и креветками

Ингредиенты:

1 порция

Рапаны — 40 г Креветки тигровые очищенные — 30 г Яйцо — 1 шт.

Вода — 5 г Крахмал — 10 г Кимчи-майонез — 30 г Микс салатов — 12 г Помидоры черри желтые — 32 г Авокадо — 60 г Перец печеный — 30 г Лук карамелизированный — 20 г Соль — 2 г Кинза — 4 г Лаваш тонкий — 15 г Способ приготовления:

Обжарить до готовности очищенные креветки и рапаны. Заправить кимчи-майонезом.

Микс салатов смешать с желтыми томатами черри, авокадо, запеченным болгарским перцем и карамелизированным луком, заправить лимонной заправкой.

Лаваш нарезать стружкой и подсушить в духовке до хруста.

На готовый салат выложить лаваш, затем обжаренные сверху рапаны и креветки.

Хрустящие креветки с миндалем

Ингредиенты:

1 порция

Креветки, 21/25, филе с хвостиком — 60 г (3 шт.)

Стружка миндаля — 60 г Яйцо — 1 шт.

Крахмал — 10 г Икра тобико — 3 г Масло для фритюра — 50 г Кинза — 2 г Соус руй — 40 г Лимон — 20 г Редис — 2 г Соус руй:

Майонез — 30 г Перец запеченный красный (без кожи и семян) — 30 г Соус Incle Ben's тайский — 4 г Лимонный сок — 3 г Соль — 1 г Кайенский перец — 1 г Способ приготовления:

Все ингредиенты для соуса смешиваем в блендере до однородной массы.

Очистить креветки, чтобы остался хвостик, и не до конца надрезать спинку очищенной креветки, чтобы раскрыть ее как бабочку.

Затем слегка отбить и полить лимоном. Опустить креветки в смесь яйца с крахмалом и панировать в лепестках миндаля.

Подготовленные креветки обжаривать во фритюре 2-3 минуты до золотистой корочки.

Готовые креветки выложить на тарелку и украсить соусом руй, икрой тобико, слайсами редиса и листьями кинзы.

Карпаччо из осьминога с соусом песто, трюфельным маслом и оливками

Ингредиенты:

1 порция

Осьминог — 100 г Картофель — 50 г Черри — 22 г Микс салатов — 8 г Тапенад из оливок — 2 г Масло трюфельное — 3 г Соус руй — 10 г Соус песто — 15 г Бальзамический соус — 4 г Каперсы — 5 г Вяленые томаты — 10 г Способ приготовления:

Нарезать осьминога тонкими слайсами. Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками и обжарить до золотистой корочки.

Намазать на тарелку соус песто, сверху выложить слайсы осьминога.

Украсить блюдо вялеными томатами, салатными листьями, жареным картофелем, тапенадом из оливок и остальными ингредиентами.

Сбрызнуть трюфельным маслом, подать.