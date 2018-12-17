Что есть женщинам после 40

Организм зрелой женщины в корне отличается от молодого. Поэтому питание нужно обязательно скорректировать, учитывая возрастные изменения.

Во-первых, после 40 лет происходит изменение гормонального фона. Из-за этого меняется состояние кожи, обмена веществ и нервной системы. Поэтому, если вы хотите похудеть, нужно есть не только меньше, но и изменить свой рацион.

Во-вторых, появляются проблемы с кишечником, так как эластичность его стенок снижается. У человека появляются частые запоры и метеоризм. Чтобы предотвратить это, нужно также следить за питанием.

В общем, если вы хотите эффективно похудеть и позаботиться об общем состоянии организма, следуйте рекомендациям, изложенным ниже.

1. Обратите внимание на белки молочного и растительного происхождения. Количество мяса с возрастом нужно уменьшать, так как оно начинает плохо усваиваться. Поэтому включите в свой рацион творог, сыр и грибы. Если от мяса сложно отказаться, выбирайте более нежное и нежирное, крольчатину и курицу к примеру.

2. Пейте воду сразу после пробуждения, а также в перерывах между приемами пищи. Кофе можно, но не более 1 чашки в день.

3. Исключите сладкие газированные напитки, фастфуд и мучное. Сладкая выпечка, сахар — быстрые углеводы, которые организм расщепляет стремительно и превращает их в жир.

4. Если не получается сразу отказаться от вредной пищи, убирайте каждую неделю из рациона по одному вредному продукту. Диетологи советуют пойти на хитрость. Если уж очень хочется, съешьте вредный продукт в первой половине дня. Только есть его нужно вместе с продуктом, богатым клетчаткой. К примеру, яблоко в карамели, цельнозерновой хлеб с тонким слоем варенья.

5. Обратите внимание на кунжут. В нём содержатся фитоэстрогены — растительные аналоги женских половых гормонов. Эти семена помогают отрегулировать метаболизм и уменьшить уровень плохого холестерина. Только употребляйте не более 3 чайных ложек. 6. Откажитесь от алкоголя, если хотите быть стройной и чтобы кишечник работал как часы. По праздникам можно позволить себе 1 бокал красного сухого вина.

7. Жирная морская рыба — один из лучших продуктов для женщин после 40. Полиненасыщенные жиры в ней обеспечат защиту сосудов, улучшат память, а тусклые волосы и кожа превратятся в сияющие.

8. Что такое дробное питание? Это питание небольшими порциями каждые 2–3 часа. Вы не будете успевать проголодаться и ускорите метаболизм. Поначалу вам будет некомфортно, если вы привыкли не есть целый день, а вечером набрасываться на ужин. Но очень скоро вы привыкните. Следуйте этим простым правилам в любом возрасте, и вы будете себя чувствовать молодыми и здоровыми. Забудете о чувстве тяжести в желудке и лишнем весе. Попробуйте, это несложно!