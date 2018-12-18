Mochi — культовое лакомство с Гавайев

В мире десертов есть человек, которого называют « Стивом Джобсом в производстве мороженого» — гаваец Кит Роббинс. Придуманное им лакомство (Mochi («Моджи») от Bubbies) многие считают самым вкусным и необычным в мире.

Мороженое Кит обожал с детства, но если для большинства детей мечта «стать продавцом мороженого, когда вырасту» так и остается мечтой, то Роббинс воплотил ее в реальность. Коренной гаваец, Кит всегда хотел создать десерт, в котором воплотились бы экзотические вкусы его родины и ощущение радости жизни, которое испытал каждый, кто хоть раз бывал на Гавайях. В 1985 году, вскоре после окончания Гавайского университета, Кит Роббинс открыл в Маноа кафе с мороженым собственного приготовления и назвал заведение в честь любимой бабушки Эстер, которую в семье называли Bubbie. А еще через некоторое время, в начале 2000-х, появились Mochi от Bubbies — и завоевали весь мир.

Японский десерт, гавайская легенда

«Моджи» — популярное японское лакомство: рисовое тесто с джемом или сладкой бобовой пастой. У Кита Роббинса, который в поисках идеального вкуса много экспериментировал с мороженым и экзотическими гавайскими фруктами еще в университете, родилась идея, на поверку оказавшаяся гениальной: традиционную начинку он заменил своим фирменным мороженым.

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Получилось нечто необычайно вкусное и поистине сенсационное: тончайшее, мягкое рисовое тесто, внутри которого — сливочное мороженое с бархатной кремовой текстурой, ласково тающее на языке.

Лакомство для гурманов

Mochi от Bubbies — это полностью натуральный десерт. Кит Роббинс с самого начала отказался от любых усилителей вкуса, ГМО, красителей и других «улучшителей» в пользу исключительно натуральных ингредиентов — только настоящие фрукты, только премиальное сливочное мороженое. Такой можно было бы приготовить дома — если бы в Bubbies так тщательно не оберегали семейный секрет: и мороженое, и рисовое тесто готовятся по собственным рецептам. Порции — компактные и удобные, «на пару укусов», чтобы наслаждаться без опасения съесть слишком много.

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Тем более перепробовать хочется все: от классической «Нежной ванили» или «Клубники» до экзотических «Манго», «Личи» и «Маракуйи». Mochi от Bubbies это антипод «утешительного ведерка» мороженого: это лакомство, созданное для радости и удовольствия от первой до последней минуты. Благодаря тонкому бархатистому тесту моджи даже на ощупь очень приятный и необычный — его берут из коробки, как печенье.

Еще одна особенность моджи — это действительно легкий десерт: обезжиренное молоко и около 100 калорий в одной порции. Его можно даже тем, кто соблюдает безглютеновую диету.

Любимый десерт Роберта Де Ниро

Mochi от Bubbies приобрел культовый статус практически сразу после появления. Говорят, что Де Ниро — большой любитель Mochi и каждый раз, бывая в своих ресторанах «Нобу», заказывает его на десерт. Впрочем, лучше всего, наверное, сказала о Mochi в своем журнале «О» Опра Уинфри, также поклонница творения Кита Роббинса: «легкое, свежее и очень красивое».