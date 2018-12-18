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Как выбрать шампанское к Новому году 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В новогоднюю ночь ни один праздничный стол не обходится без шампанского. В преддверии праздника специалисты Роскачества рассказали, как выбрать игристое к Новому году.
Во время покупки напитка обратите внимание на категорию товара. Заместитель руководителя Роскачества предупреждает, что на российском рынке возросла доля "игристых винных напитков". Такой продукт может быть в красивой бутылке, иметь фруктовый запах, но к классическому шампанскому не иметь никакого отношения.
Также эксперты отметили, что цены на вина российского производства начинаются от 300 рублей, а со скидкой от 200. В этой ценовой категории можно найти не самое плохое игристое.
Рекомендуется также обращать внимание на то, где произведено вино.
Бытует мнение, что игристые вина с содержанием сахара менее качественные, чем напитки с отсутствием этого ингредиента. Специалисты Роскачества провели исследование, в ходе которого подтверждения данному убеждению не нашлось.
Также стоит обратить внимание на маркировки "выдержанное" и "коллекционное". "Выдержанным" называют вино, которое выдерживалось не менее 6 месяцев в емкости или 9 месяцев в бутылке. "Коллекционные" вина выдерживают в бутылке более двух лет.
Женский форум
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