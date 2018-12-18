Новогодние блюда из любимых фильмов

Эти фильмы — наша классика, мы смотрим и пересматриваем их снова и снова. Причем не только следим за переживаниями героев, но и обращаем внимание на те вкусности, которые появляются в кадре.

Особенно интересно вспомнить знаменитые киноблюда в канун Нового года — ведь многие из них мы видим именно в новогодних картинах, тех, под которые мы привыкли резать оливье и делать заливную рыбу к праздничному столу.

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!»

Эту фразу произносит в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Ипполит. Чтобы ваши гости не повторили его слова, приготовьте заливную рыбу по правильному рецепту.

филе лосося или другой хорошей рыбы (форель, осетр, судак, семга, лещ) — 300-400 г

рыбный бульон — 1 литр

желатин — 20 г

и еще по вкусу соль, специи, зелень петрушки и маслины Надо:

Бульон процедить (при необходимости) и отварить в нем филе лосося. Вынуть рыбу. Растворить в небольшом количестве холодной воды желатин, попробовать бульон, если надо — досолить и ввести в него разбухший желатин. Прогреть бульон, но ни в коем случае не давать ему закипеть!

В форму налить немного бульона с желатином. Пусть застынет. Поверх желе красиво уложить кружочки маслин, ломтики лимона, петрушку.

Положить рыбу и залить оставшимся бульоном. Когда остынет, убрать в холодильник, чтобы желе хорошо застыло. Перед тем как подавать на стол, опустить форму на пару минут в горячую воду и перевернуть над блюдом или тарелкой.

«В этот салат я кладу тертое яблочко…»

…Кокетливо произносит Оленька из «Служебного романа». Впрочем, салат оливье мы видим и в «Карнавальной ночи», и в «Чародеях», и в современных «Елках». Итак, новогодний салат оливье с языком.

1 язык (говяжий или бараний)

5 вареных яиц

5 отварных картофелин

3-4 соленых огурчика

1 отварная морковь

200 г зеленого горошка

майонез

по вкусу — зелень Надо:

Тщательно вымытый язык залить холодной водой, довести до кипения, снять пенку и варить на медленном огне 1 час. Потом вынуть его из кастрюли, залить холодной водой и отделить пленку.

Нарезать одинаковыми кубиками овощи, яйца и остывший язык. Салат заправить майонезом, украсить зеленью. Да, при желании — добавьте тертое яблочко.

«Супчику бы сейчас, да с потрошками!»

В первых числах января, объевшись экзотическими салатами, мы начинаем, подобно Глебу Жеглову из фильма «Место встречи изменить нельзя», мечтать о простом горячем супчике. Что ж, это — легче легкого!

куриный бульон — 1 л

потрошка (куриные желудочки и сердечки) — 300 г

картошка — 4-5 шт.

лук — 2 шт.

морковка — 1 шт.

вермишель — 3-4 столовые ложки

немного растительного масла

пару зубчиков чеснока

зелень Надо:

Сердечки и желудочки хорошо промыть, отрезать все лишнее. Залить холодной водой, довести до кипения, снять пену. Уменьшить огонь, дать покипеть около 10 минут. Воду слить, потрошка промыть.

Нарезанный лук и натертую морковь пассеровать на масле 5 минут. В кипящий куриный бульон положить нарезанную картошку и потрошка, посолить, через 15-20 минут добавить зажарку, через 5 минут бросить вермишель. В самом конце приправить измельченным чесноком и зеленью, можно добавить черный молотый перец.

«Икра заморская — баклажанная!»

Баклажанная икра — отличная закуска не только на царском столе.

баклажаны — 4 шт.

лук — 4 шт.

морковь — 4 шт.

свежие помидоры — 4 шт.

чеснок — 4 дольки

растительное масло

по вкусу соль, перец

зелень Надо:

На сковородке обжарить нарезанный кубиками лук, потом добавить к нему нарезанную морковь и тоже обжарить. Потом положить в сковородку маленькие кубики баклажанов, если надо — добавить масла и жарить, помешивая, до готовности.

Когда баклажаны станут мягкими — добавить лишенные кожицы и измельченные помидоры. Несколько минут потушить, добавить измельченный чеснок, зелень, соль и перец, перемешать и снять с огня. Закуску можно подавать на стол в таком виде, а можно превратить в пюре с помощью блендера.

«Ты думаешь, картошка — это так вот просто, сварил и съел?..»

Нет, продолжала смешная повариха Тося из «Девчат», из картошки можно столько блюд приготовить! Упоминала она и картофель тушеный с черносливом. А что — очень даже праздничное блюдо.

картофель — 1 кг

лук — 2 головки

чернослив — 200 г

помидоры — 3 шт.

растительное масло

соль, перец

зелень

пару зубчиков чеснока Надо:

На раскаленном масле обжарить до золотистого цвета ломтики картофеля, посолить и переложить картошку в глубокую сковородку (если есть утятница — еще лучше). Обжарить нарезанный лук, добавить к картошке.

С помидоров, предварительно ошпарив, снять шкурки, нарезать ломтиками, чернослив разрезать пополам, все добавить к картошке и луку, осторожно перемешать. Посолить, поперчить, тушить 15 минут при закрытой крышке. В конце добавить измельченный чеснок и зелень.

«Этот кусок я отнесу Петру Васильичу, а этот съем в перерыв с чаем…»

Речь идет о пироге «Ноктюрн» и пирожках «Маэстро», с помощью которых невзрачная Надя Клюева пыталась заарканить жениха на работе («Самая обаятельная и привлекательная»). Выпекать их очень просто.

слоеное тесто — 450 г

джем — 200 г

яйцо — 1 шт.

немного муки Надо:

Стол слегка посыпать мукой, несильно раскатать лист теста, разрезать его на квадраты 10х10 см. в середину каждого квадратика положить положить ложку вишневого, абрикосового или персикового джема.

Края намазать яичным белком, сложить квадратики пополам и защипать края. Готовые пирожки смазать взбитым желтком. Противень застелить пергаментом.