Названы лучшие шоколадные конфеты

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру»

Специалисты проверили продукцию семи брендов: «А. Коркунов», «Ferrero Rocher», «Вдохновение», «Белочка», «Fine Life», « Красный Октябрь » и «Бабаевский».

Худший результат по итогам экспертизы показала марка «Красный Октябрь». Продукция бренда отправлена в черный список за слишком высокое содержание транс-изомеров жирных кислот в использованном при изготовлении конфет жире, который не соответствует требованиям безопасности.

В список товаров с замечаниями попали конфеты «Белочка» и «А. Коркунов» за недостоверную маркировку в части указания наименования глазури и состава соответственно. В случае «Белочки» эксперты также имели претензии ко внешнему виду.

Рекомендована к покупке продукция брендов «Ferrero Rocher», «Вдохновение», «Fine Life» и «Бабаевский» — их конфеты полностью соответствуют ГОСТу, указанному в маркировке.