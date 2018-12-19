Названы лучшие шоколадные конфеты 

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Специалисты проверили продукцию семи брендов: «А. Коркунов», «Ferrero Rocher», «Вдохновение», «Белочка», «Fine Life», «Красный Октябрь» и «Бабаевский».
Худший результат по итогам экспертизы показала марка «Красный Октябрь». Продукция бренда отправлена в черный список за слишком высокое содержание транс-изомеров жирных кислот в использованном при изготовлении конфет жире, который не соответствует требованиям безопасности.
В список товаров с замечаниями попали конфеты «Белочка» и «А. Коркунов» за недостоверную маркировку в части указания наименования глазури и состава соответственно. В случае «Белочки» эксперты также имели претензии ко внешнему виду.
Рекомендована к покупке продукция брендов «Ferrero Rocher», «Вдохновение», «Fine Life» и «Бабаевский» — их конфеты полностью соответствуют ГОСТу, указанному в маркировке.