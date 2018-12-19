Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, какие конфеты самые вкусные 

Рамблер 5 часов назад
Фото: pixabay.com
На сайте Росконтроля опубликованы результаты исследования шоколадных конфет знаменитых брендов. Были протестированы конфеты семи марок — "Бабаевский", "Вдохновение", "А. Коркунов", "Белочка", "Красный Октябрь", Fine Life, Ferrero Rocher.
Наивысшую оценку по качеству, натуральности ингредиентов и пищевой ценности получили конфеты Ferrero Rocher. Серебряное и бронзовое место получили конфеты Fine Life и "Бабаевский". В отличие от Ferrero Rocher, конфеты этих марок имеют в своем составе небольшое количество трансжиров.
Последнее место получили конфеты "Красный Октябрь". Они не соответствуют требованиям безопасности по содержанию трансжиров.
Также специалисты указали на то, что конфеты "Белочка" имеют неудовлетворительный внешний вид, а наименование глазури в составе указано неверно. Масло какао в составе в три раза меньше, чем должно быть в шоколадной глазури.
У конфет "А. Коркунов" в составе не указано растительное масло с высоким содержанием лауриновой кислоты, примесь которого обнаружилось при анализе.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Газманова откровенно о завершении отношений
5 самых главных мужских комплексов
Кто из российских звезд носит подделки брендов
6 морально устаревших секс-советов из прошлого
Самые обсуждаемые персоны года
Видео
01:17
Рамблер/гороскоп на 19 декабря
Психология
00:57
Влад Топалов показал первое семейное видео
Звёзды
00:54
Филипп Киркоров даже в гости ходит в короне
Звёзды Шоу-бизнес
10:36
Знаменитости, узнавшие секрет молодости
Красота Звёзды
05:41
Старшая дочь Яшки-Цыгана говорит о нём с горечью
Любовь Дети
04:52
Знаменитости, которые скоро станут мамами
Звёзды Дети
10:08
Ошибки в спортзале, которые все портят
Другое
04:29
Звезды, скрывающие личную жизнь
Звёзды
01:09
Скандальные жены знаменитостей
Звёзды
00:22
Ким Кардашьян показала подростковое фото в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение