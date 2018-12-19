Стало известно, какие конфеты самые вкусные

На сайте Росконтроля опубликованы результаты исследования шоколадных конфет знаменитых брендов. Были протестированы конфеты семи марок — "Бабаевский", "Вдохновение", "А. Коркунов", "Белочка", "Красный Октябрь" , Fine Life, Ferrero Rocher.

Наивысшую оценку по качеству, натуральности ингредиентов и пищевой ценности получили конфеты Ferrero Rocher. Серебряное и бронзовое место получили конфеты Fine Life и "Бабаевский". В отличие от Ferrero Rocher, конфеты этих марок имеют в своем составе небольшое количество трансжиров.

Последнее место получили конфеты "Красный Октябрь". Они не соответствуют требованиям безопасности по содержанию трансжиров.

Также специалисты указали на то, что конфеты "Белочка" имеют неудовлетворительный внешний вид, а наименование глазури в составе указано неверно. Масло какао в составе в три раза меньше, чем должно быть в шоколадной глазури.

У конфет "А. Коркунов" в составе не указано растительное масло с высоким содержанием лауриновой кислоты, примесь которого обнаружилось при анализе.