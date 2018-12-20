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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать красную икру 

РИА Новости + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников рассказал, как выбрать качественную красную икру, сообщение размещено на сайте ведомства.
"Потребителям следует помнить о правилах выбора красной икры… внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки",
— говорится в сообщении.
Роспотребнадзор информирует, что на жестяной банке должны быть "выбиты" дата изготовления продукта, слово "Икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Крышка банки не должна быть мятой или вздутой, икра должна заполнять баночку полностью. Качественная икра мелкая, однородная, рассыпчатая и цельная без пленок и трещин. Натуральные икринки имеют ядро и лопаются при слабом нажатии, искусственные — однородны, а их оболочка более жесткая.
Ведомство не рекомендует приобретать красную икру с рук и в местах незаконной торговли, а также икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). "Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213", — уточняется в сообщении.
Роспотребнадзор напоминает, что хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной на этикетке банки. "При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке лучше не хранить икру, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость", — добавляется в сообщении.
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