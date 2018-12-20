Назван лучший сыр

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сыра. В нем приняли участие 112 образцов различных брендов и сортов.

В первую очередь, специалисты выявляли фальсифицированную продукцию. Отличить ее можно по растительному или животному жиру вместо молочного. Некоторые образцы содержат менее одного процента жира, что не позволяет отнести их даже к разряду сырных продуктов.

Всего фальсифицированными были признаны 40 образцов. Во многих из них выявлено содержание трансизомеров жирных кислот. Это означает, что при производстве использовались модифицированные растительные жиры или говяжий жир.

Поддельными оказались образцы 13 брендов: FreshFoods, СДМ, «Карат», «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Сыр Стародубский», «Данковский молочный завод», «Переславский сыродельный завод» и «Каменский маслосыркомбинат».

«Потребители традиционно испытывают недоверие к продуктам, содержащим пальмовое масло, между тем трансжиры, обнаруженные нами в фальсифицированном сыре, представляют гораздо большую опасность. Они провоцируют развитие атеросклероза, повышают риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов. Покупателей не просто обманывают, продавая им дешевый суррогат под видом сыра, но и подвергают их здоровье риску», — приводятся слова руководителя экспертного направления «Росконтроля» Андрея Мосова.

Еще 17 производителей не соблюдают требования ГОСТа по вкусу, запаху и внешнему виду. При этом нарушения требований безопасности случаются только эпизодически и не носят системного характера.

По результатам исследования 35 образцов были включены в список товаров с замечаниями, 53 — в черный список «Росконтроля».

24 образца были признаны качественными и рекомендованы к употреблению. Лучшие среди них: «Российский» от Vali; «Сербская брынза», «А ла Каймак» и «Сырко» от «Млекара Шабац»; «Львиное сердце» и «Топленое молочко» от бренда «Радость вкуса»; «Гауда» и «Плавленый с ветчиной» от «Сыробогатова», «Маасдам» и «Гауда» от «Золота Европы», а также «Маасдам» от «Кабош».