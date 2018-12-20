Как быстро похудеть к Новому году

В новом выпуске программы "Здоровье" на Первом канале Елена Малышева раскрыла секрет эффективного избавления от лишних килограммов перед праздниками. Она заверила, что за 12 дней можно существенно снизить вес, чтобы встретить Новый год постройневшей.

Способ телеведущей безопасен для здоровья. А чтобы скинуть как минимум пару килограммов к новогоднему торжеству, понадобится гречка, кефир, рыба и шоколад.

Малышева сообщила, что необходимо отказаться от вредных продуктов, а также устраивать разгрузочные дни, в течение которых потреблять только 600 килокалорий в день. Жесткая мера — полностью отказаться от соли и допускать только одну ложку растительного масла, сообщает Teleprogramma.pro. Однако маленькие слабости допустимы — например, натуральный шоколад, который так любят дарить женщинам к Новому году.

Примечательно, что даже один день без соли принесет организму неоценимую помощь. Это позволит вывести из организма до двух литров воды в сутки. Малышева рассказала, что разгрузочные дни перед Новым годом надо разделить на углеводные, белковые и смешанные.

Так, в углеводный день можно съесть 100 граммов шоколада. Для тех, кто не любит сладкое, в этот день можно вместо лакомства съесть стакан гречки. Важно, что прием этой пищи необходимо дробить на несколько раз. Лучше потерпеть сейчас, чем не влезть в любимое платье в новогоднюю ночь!

В белковый день понадобится 500 граммов рыбы. Отваренную или тушеную рубку нужно распределить на весь день. В смешанный день можно пить однопроцентный кефир. А выпить его нужно аж два литра. В разгрузочные дни себя можно не ограничивать, разве что, в воде. Новый год не за горами, и нужно поспешить взять себя в руки. Приведя себя перед новогодними праздниками в порядок, вы сможете очаровать своим внешним видом любимого человека и быть королевой праздничной вечеринки.