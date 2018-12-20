Диетолог рассказала, кому и когда можно есть фастфуд

О вреде еды быстрого приготовления знают практически все. Ведь по поводу такого питания за все время существования фастфуда высказались многие: диетологи, врачи, психологи и другие. Мало кто знает о пользе быстрого питания, однако хотя бы раз в жизни каждый из нас лакомился аппетитными бургерами. «Вечерка» выяснила, как есть фастфут и не переживать за последствия.

История

В переводе с английского фастфуд — «быстрая еда», а точнее, еда быстрого приготовления. Такое название подходит любому блюду, на которое тратится минимум времени. Обычно это кушанья, приготовленные из высококалорийных продуктов простым и быстрым способом — на сковороде или во фритюре. Из-за этого даже диетическая куриная грудка превращается в холестериновое чудовище.

Несмотря на объективные минусы, эксперты выяснили, что существуют и плюсы такой пищи. Да, польза в такой еде, безусловно, есть. Во-первых, можно отметить относительную низкую стоимость подобных блюд. Во-вторых, гамбургеры достаточно вкусные.

— Я не против бургеров, если они сделаны из качественных продуктов. Сейчас по Москве очень много достойных заведений, где можно вкусно и полезно поесть. Кроме того, перед тем, как употребить такое блюдо, нужно помнить о различных видах хлеба. Например, черные, с чернилами каракатицы, шпинатные, кукурузные и другие. Именно они будут полезнее. По крайней мере по составу, — прокомментировала диетолог София Кованова.

Она добавила, что чипсы тоже можно употреблять. Главное — знать меру.

— Давайте сначала разберемся, что такое чипсы. Согласно составу — это обжаренный картофель. Не лучший выбор, если вы хотите похудеть, но есть такое понятие как «читмил». Кто-то думает, что это значит: весь день ешь что хочешь, но на самом деле, речь идет об одном приеме пищи, когда можно кушать все, что видишь, — прокомментировала София Кованова.

По словам эксперта, в 100 граммах чипсов содержится около 500 калорий.

— «Начос» состоят из кукурузной муки, и вроде бы мы знаем, что в ней много растительных источников белка, но всю полезность «убивает» обжарка. И если говорить о пользе продукта, то она отсутствует. Однако иногда есть такую вкусняшку можно. Например, один раз в неделю, — сказала София Кованова.

Она добавила, что существуют научные исследования, которые доказывают, что девушкам иногда полезно есть «вредности». Моменты слабости можно себе простить в период овуляции.