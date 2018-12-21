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Росконтроль назвал лучший майонез для оливье 

Рамблер 4 часа назад
Оливье по-прежнему является королем новогоднего стола. Классический рецепт нельзя представить без майонеза. Специалисты Росконтроля провели экспертизу майонеза восьми популярных марок — "Подворье", "Скит", "Ряба", "Вкуснотека", "Просто!", "Каждый день", "Московский провансаль" и "Слобода".
Лучшим оказался майонез "Подворье", в составе которого нет ни консервантов, ни стабилизаторов — только подсолнечное масло, яичный желток, горчица, сахар, соль и лимонный сок. Кроме того, только в нем не оказалось и уксуса. Поэтому этот майонез можно считать адекватным аналогом домашнего майонеза. И срок хранения у майонеза этой марки всего 15 дней. Надо отметить, что это самый дорогой майонез среди представленных, его цена в пять раз выше бюджетного бренда "Каждый день".
Однако производители "Подворья" ошиблись в указании пищевой ценности своего продукта. Он оказался самым калорийным из представленных образцов, его жирность составляет 73, а не 67 процентов. Помимо этого, майонез оказался и самым сладким среди всех.
Хорошие результаты также показали "Скит" и "Московский провансаль". Первый не содержит стабилизаторов и консервантов, во втором есть следы фосфор-содержащих компонентов вроде лецитина. "Слобода" и "Ряба" заняли четвертое и пятое место соответственно.
В майонезе "Вкуснотека", "Каждый день" и "Просто!" обнаружены консерванты типа сорбата калия, многочисленные ароматизаторы, подсластители и регуляторы кислотности. Состав всех трех образцов практически идентичен, что неудивительно ведь их производит один и тот же Ногинский пищевой комбинат. Эти марки замыкают список.
Женский форум11
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