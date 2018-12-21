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Диетические котлеты: простой рецепт 

Рамблер 15 минут назад
Фото: depositphotos.com
Этот рецепт для тех, кто беспокоится о своей фигуре и постоянно ищет новые способы применения привычных продуктов.

Вам потребуется:

  • Грудка индейки или курицы — 500-700 г
  • Небольшая морковь — 1 шт.
  • Средняя луковица — 1шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец по вкусу
  • Сода — 0,5 ч.л.

Приготовление:

  1. Порубить филе на мелкие кусочки. Идеально, если у вас есть мясорубка с разными режимами приготовления фарша, но можно воспользоваться и ножом.
  2. Морковь натереть на мелкой терке. Лук мелко порезать.
  3. Все смешать, раздавить чеснок. Добавить соль, перец и соду.
  4. Сформировать котлетки и выложить в форму, застеленную фольгой.
  5. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 30 минут. Добавить теплой кипяченой воды в форму, примерно на 1 см. Оставить еще на 10 минут.
  6. Когда вода впитается, сочные котлеты будут готовы.
Еда
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