Диетические котлеты: простой рецепт 

Этот рецепт для тех, кто беспокоится о своей фигуре и постоянно ищет новые способы применения привычных продуктов.
Вам потребуется:
- Грудка индейки или курицы — 500-700 г
- Небольшая морковь — 1 шт.
- Средняя луковица — 1шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец по вкусу
- Сода — 0,5 ч.л.
Приготовление:
- Порубить филе на мелкие кусочки. Идеально, если у вас есть мясорубка с разными режимами приготовления фарша, но можно воспользоваться и ножом.
- Морковь натереть на мелкой терке. Лук мелко порезать.
- Все смешать, раздавить чеснок. Добавить соль, перец и соду.
- Сформировать котлетки и выложить в форму, застеленную фольгой.
- Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 30 минут. Добавить теплой кипяченой воды в форму, примерно на 1 см. Оставить еще на 10 минут.
- Когда вода впитается, сочные котлеты будут готовы.