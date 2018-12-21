Диетические котлеты: простой рецепт

Этот рецепт для тех, кто беспокоится о своей фигуре и постоянно ищет новые способы применения привычных продуктов.

Вам потребуется:

Грудка индейки или курицы — 500-700 г

Небольшая морковь — 1 шт.

Средняя луковица — 1шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец по вкусу

Сода — 0,5 ч.л.

Приготовление: