Салат «Загадка для гостей»

Тип: Закуски

Время: 30 минут

Сложность: Легко

Порций: 2

Собираетесь позвать гостей, но банальные блюда уже приелись, а фантазии на новые идеи не хватает? Не беда! Мы хотим поделиться с вами очень простым и необычным рецептом салата, который точно запомнится вам и всем присутствующим.

Название этого салата говорит само за себя. «Загадка для гостей» — блюдо, для приготовления которого вам не понадобятся дорогостоящие и экзотические продукты. Всё, что нужно, 100% найдется у вас в холодильнике. Приготовьте эту оригинальную закуску, она не оставит приглашенных равнодушными.

Ингредиенты Яйцо 4 шт.

Куриное филе 200 г

Огурцы 3 шт.

Лук 1 шт.

Пшеничная мука 1 ст. л.

Крахмал 1 ст. л.

Майонез 3 ст. л.

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

1. Чтобы приготовить блины, вбейте 4 яйца в глубокую посуду, добавьте соль и перец и взбейте их с помощью вилки.

2. Добавьте муку и крахмал. Снова хорошенько всё взбейте.

3. Смажьте сковороду растительным маслом и поставьте ее на медленный огонь. Вылейте смесь в сковороду и равномерно распределите ее по поверхности. Обжарьте блины с обеих сторон.

4. Очищенный лук нарежьте полукольцами, обжарьте его в сковороде на растительном масле.

5. Чтобы быстро нарезать блины, выложите их друг на друга и сверните плотным рулетом. Нарежьте их ломтиками.

6. Вымойте огурец и нарежьте его тонкой соломкой.

7. Запеченное куриное филе разделите на волокна.

8. Все ингредиенты поместите в салатницу, заправьте майонезом и хорошенько перемешайте.

Поздравляем, вкусный и сытный салат «Загадка для гостей» готов. Можете импровизировать, добавляйте любимые овощи и специи. Приятного аппетита!