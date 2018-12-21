- Тип: Закуски
- Время: 30 минут
- Сложность: Легко
- Порций: 2
Собираетесь позвать гостей, но банальные блюда уже приелись, а фантазии на новые идеи не хватает? Не беда! Мы хотим поделиться с вами очень простым и необычным рецептом салата, который точно запомнится вам и всем присутствующим.
Название этого салата говорит само за себя. «Загадка для гостей» — блюдо, для приготовления которого вам не понадобятся дорогостоящие и экзотические продукты. Всё, что нужно, 100% найдется у вас в холодильнике. Приготовьте эту оригинальную закуску, она не оставит приглашенных равнодушными.
Ингредиенты
- Яйцо 4 шт.
- Куриное филе 200 г
- Огурцы 3 шт.
- Лук 1 шт.
- Пшеничная мука 1 ст. л.
- Крахмал 1 ст. л.
- Майонез 3 ст. л.
- Соль по вкусу
- Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
1. Чтобы приготовить блины, вбейте 4 яйца в глубокую посуду, добавьте соль и перец и взбейте их с помощью вилки.
2. Добавьте муку и крахмал. Снова хорошенько всё взбейте.
3. Смажьте сковороду растительным маслом и поставьте ее на медленный огонь. Вылейте смесь в сковороду и равномерно распределите ее по поверхности. Обжарьте блины с обеих сторон.
4. Очищенный лук нарежьте полукольцами, обжарьте его в сковороде на растительном масле.
5. Чтобы быстро нарезать блины, выложите их друг на друга и сверните плотным рулетом. Нарежьте их ломтиками.
6. Вымойте огурец и нарежьте его тонкой соломкой.
7. Запеченное куриное филе разделите на волокна.
8. Все ингредиенты поместите в салатницу, заправьте майонезом и хорошенько перемешайте.
Поздравляем, вкусный и сытный салат «Загадка для гостей» готов. Можете импровизировать, добавляйте любимые овощи и специи. Приятного аппетита!