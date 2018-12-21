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Салат «Загадка для гостей» 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
  • Тип: Закуски
  • Время: 30 минут
  • Сложность: Легко
  • Порций: 2
Собираетесь позвать гостей, но банальные блюда уже приелись, а фантазии на новые идеи не хватает? Не беда! Мы хотим поделиться с вами очень простым и необычным рецептом салата, который точно запомнится вам и всем присутствующим.
Название этого салата говорит само за себя. «Загадка для гостей» — блюдо, для приготовления которого вам не понадобятся дорогостоящие и экзотические продукты. Всё, что нужно, 100% найдется у вас в холодильнике. Приготовьте эту оригинальную закуску, она не оставит приглашенных равнодушными.
Ингредиенты
  • Яйцо 4 шт.
  • Куриное филе 200 г
  • Огурцы 3 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Пшеничная мука 1 ст. л.
  • Крахмал 1 ст. л.
  • Майонез 3 ст. л.
  • Соль по вкусу
  • Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
1. Чтобы приготовить блины, вбейте 4 яйца в глубокую посуду, добавьте соль и перец и взбейте их с помощью вилки.
2. Добавьте муку и крахмал. Снова хорошенько всё взбейте.
3. Смажьте сковороду растительным маслом и поставьте ее на медленный огонь. Вылейте смесь в сковороду и равномерно распределите ее по поверхности. Обжарьте блины с обеих сторон.
4. Очищенный лук нарежьте полукольцами, обжарьте его в сковороде на растительном масле.
5. Чтобы быстро нарезать блины, выложите их друг на друга и сверните плотным рулетом. Нарежьте их ломтиками.
6. Вымойте огурец и нарежьте его тонкой соломкой.
7. Запеченное куриное филе разделите на волокна.
8. Все ингредиенты поместите в салатницу, заправьте майонезом и хорошенько перемешайте.
Поздравляем, вкусный и сытный салат «Загадка для гостей» готов. Можете импровизировать, добавляйте любимые овощи и специи. Приятного аппетита!
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