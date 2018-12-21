Секреты вкусного варенья

Какое оно, идеальное варенье? Жидкое или густое? Сладкое или с кислинкой? Определенно, каждая хозяйка даст свой ответ. Равно как невозможно однозначно сказать, из каких ягод и фруктов варенье получится вкуснее: вишни, клубники, смородины, груш, яблок… Или, может, кабачков?

Само слово — варенье — уже определяет способ приготовления. Любые фрукты, ягоды и даже овощи (почему бы и нет) нужно варить в сиропе. Давным-давно этот сироп делали из мёда и патоки, сейчас его принято готовить из сахара.

Нам не терпится поделиться с читателями тем многообразием вкусов, которое может получиться в результате компоновки фруктов, ягод и овощей. А если добавить сюда орехи, какао, пряности, кофе… Ух, ощущения не описать словами!

Обычно варят такие варенья небольшими порциями и фасуют в маленькие баночки. Открывая потом зимой, сполна наслаждаются ароматом и вкусом летнего лакомства.

Сочетания для вкусного варенья

абрикосы и крыжовник;

абрикосы и морковь;

айва и изюм;

айва японская и кабачки;

айва и виноград;

алыча и кабачки;

брусника и слива;

брусника и морковь;

вишня и черноплодная рябина;

груша и алыча;

груша и клюква;

груша и апельсин;

земляника и красная смородина;

земляника и крыжовник;

крыжовник и малина;

облепиха и грецкие орехи;

слива и груша;

слива и помидор;

черешня белая и лимон;

черника и яблоки;

черноплодная рябина и черная смородина;

яблоки и калина;

яблоки и тыква.

Что добавить в варенье

Добавляя в варенье палочки корицы, коробочки кардамона, бутоны гвоздики, звездочки бадьяна, не забудьте их потом удалить перед тем, как разливать десерт по банкам.

розовый перец к грушам;

мак к грушам;

кофейные зерна к грушам;

мускатный орех к малине, клубнике, ежевике;

розмарин и тимьян для сливы и ежевики;

анис к абрикосам;

кардамон к апельсинам и финикам;

какао-порошок к сливам и вишне;

изюм и орехи к цитрусовым;

имбирь к яблокам;

бадьян и гвоздика к вишне.

Варенье можно сварить из любых фруктов, ягод и овощей. Следите лишь, чтобы сырье было одинаковой спелости. Мелкие ягоды и фрукты оставляйте целыми, а большие плоды режьте крупными ломтиками, чтобы готовый десерт был в итоге не только вкусным, а и выглядел красиво.