Секреты вкусного варенья 

Какое оно, идеальное варенье? Жидкое или густое? Сладкое или с кислинкой? Определенно, каждая хозяйка даст свой ответ. Равно как невозможно однозначно сказать, из каких ягод и фруктов варенье получится вкуснее: вишни, клубники, смородины, груш, яблок… Или, может, кабачков?
Само слово — варенье — уже определяет способ приготовления. Любые фрукты, ягоды и даже овощи (почему бы и нет) нужно варить в сиропе. Давным-давно этот сироп делали из мёда и патоки, сейчас его принято готовить из сахара.
Нам не терпится поделиться с читателями тем многообразием вкусов, которое может получиться в результате компоновки фруктов, ягод и овощей. А если добавить сюда орехи, какао, пряности, кофе… Ух, ощущения не описать словами!
Обычно варят такие варенья небольшими порциями и фасуют в маленькие баночки. Открывая потом зимой, сполна наслаждаются ароматом и вкусом летнего лакомства.
Сочетания для вкусного варенья
абрикосы и крыжовник;
абрикосы и морковь;
айва и изюм;
айва японская и кабачки;
айва и виноград;
алыча и кабачки;
брусника и слива;
брусника и морковь;
вишня и черноплодная рябина;
груша и алыча;
груша и клюква;
груша и апельсин;
земляника и красная смородина;
земляника и крыжовник;
крыжовник и малина;
облепиха и грецкие орехи;
слива и груша;
слива и помидор;
черешня белая и лимон;
черника и яблоки;
черноплодная рябина и черная смородина;
яблоки и калина;
яблоки и тыква.
Что добавить в варенье
Добавляя в варенье палочки корицы, коробочки кардамона, бутоны гвоздики, звездочки бадьяна, не забудьте их потом удалить перед тем, как разливать десерт по банкам.
розовый перец к грушам;
мак к грушам;
кофейные зерна к грушам;
мускатный орех к малине, клубнике, ежевике;
розмарин и тимьян для сливы и ежевики;
анис к абрикосам;
кардамон к апельсинам и финикам;
какао-порошок к сливам и вишне;
изюм и орехи к цитрусовым;
имбирь к яблокам;
бадьян и гвоздика к вишне.
Варенье можно сварить из любых фруктов, ягод и овощей. Следите лишь, чтобы сырье было одинаковой спелости. Мелкие ягоды и фрукты оставляйте целыми, а большие плоды режьте крупными ломтиками, чтобы готовый десерт был в итоге не только вкусным, а и выглядел красиво.