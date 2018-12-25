7 продуктов, которые лучше не брать в магазине

В красивой упаковке можно продать что угодно. А ведь мы часто бездумно берем с магазинной полки товары, которые вполне способны навредить нашему здоровью.

Мы перечисляем продукты, которые не стоит класть в свою тележку в супермаркете, и рассказывает почему.

Зеленый салат в упаковке

Ученые-бактериологи предупреждают: самый опасный продукт в супермаркете — порезанный и упакованный зеленый салат. Хотя на упаковке и написано, что он готов к употреблению, на нем могут обитать вредные бактерии, вызывающие кишечные заболевания. Они попадают на салатные листья из почвы, и их нельзя уничтожить, ведь салат не подвергается тепловой обработке. Чтобы обезопасить себя, любую купленную зелень нужно тщательно мыть.

Колбаса

Всемирная Организация Здравоохранения признала колбасу, бекон и другие изделия из переработанного мяса продуктами, которые провоцируют рак. Нитриты, содержащиеся в них, в кишечнике могут преобразовываться в нитрозамины — сильные канцерогены. Копчености к тому же могут содержать еще одно канцерогенное вещество — бензпирен. Лучше купить кусок хорошей говядины, приготовить его самому и использовать для закусок и сэндвичей вместо колбасы.

Бутилированный зеленый чай

Недавнее исследование подтвердило: напиток в бутылках, который продается под видом зеленого чая, не имеет с ним ничего общего. Зеленый чай славится своими антиоксидантными свойствами, а вот в 20 бутылках бутилированного «чая» антиоксидантов столько же, сколько в 1 чашке настоящего. Этот напиток состоит в основном из воды, а сахара в нем больше, чем в газировке. Лучше заварить чай самому и взять его с собой.

Продукты с фруктовыми добавками

Круассаны, булочки с ягодной начинкой и сладкие йогурты выглядят очень аппетитно. Но внутри — фруктовые наполнители, удобные для производства и продажи. Благодаря консервантам, ароматизаторам и загустителям, они не впитываются в тесто и не портятся. Но найти в них настоящие ягоды сложно. Производители таких начинок честно описывают свой продукт: «Содержание фруктов — 20–40%». Лучше все-таки бросить горсть свежих ягод в свои утренние хлопья или кашу!

Майонез

Майонез состоит из яиц, уксуса и подсолнечного масла и специй. Но в покупном майонезе есть еще и консерванты, красители и стабилизаторы. «Легкий» майонез содержит меньше жира (например 35% вместо 50%), но, чтобы сохранить густоту и вкус продукта, в него добавляют крахмал и сахар. Так что по калорийности он почти такой же, как и обычный майонез. Этот соус полезным не назовешь, но, если вы любите его, готовьте дома.

Молотые специи

Молотые специи легко разбавить более дешевыми добавками. Например, вместо корицы часто продают кассию, вместо шафрана — сафлор (бархатцы). Покупайте специи в зернах и мелите их сами. Лучше покупать специи без глутамата натрия — усилителя вкуса. Он безвреден, но при привыкании естественный вкус еды начинает казаться пресным.

Хлеб

Хлеб из супермаркета пекут из муки, которую отбелили с помощью химических веществ (например перекиси бензоила, который используют для взрывов в кино). Такая мука долго хранится, в ней не заводятся насекомые, но и пользы в ней мало. В тесто для хлеба добавляют и хлебопекарский улучшитель, содержащий уплотнители теста, усилители вкуса, ПАВ и т. д. Эти добавки улучшают качество теста и увеличивают срок хранения хлеба. Но нужны ли они нашему организму?

Покупайте хлеб в небольших пекарнях, где есть возможность расспросить о деталях производства.