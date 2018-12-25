Рецепт дня: Новогоднее карпаччо — вместо оливье!

«Я по недоразумению позвонил в вашу квартиру. Так? Вы поскользнулись. Так? Я поступил как джентльмен…» — «Но нельзя же быть джентльменом пять минут. Лучше тогда не начинать вообще!» Так закручивается сюжет прекрасной новогодней романтической комедии «Приходи на меня посмотреть».

Позволю себе еще одну цитату (героиня Васильевой — Купченко): «Танечка, ну ты что, спятила?! Шампанское с геркулесом?! Приготовь что-нибудь вкусненькое!»

Рояль в кустах, согласитесь! Такая подача, которую невозможно не отбить. Меня медом не корми, дай приготовить что-нибудь вкусненькое. Но поскольку в Новый год самый большой дефицит — это время, я бы вам предложила что-то невероятно праздничное, изысканное, эстетское, соответствующее торжественному моменту, но не отнимающее колоссального количества времени. Как вы смотрите на то, чтобы к шампанскому подать карпаччо? Тончайшие, как папиросная бумага, ломтики винно-красной говядины, укутанные пряной вуалью с ароматом базилика, поданные с пикантными листиками руколы, тонкой стружкой пармезана и каперсами — звучит и выглядит не только аристократично, но и крайне художественно.

К слову, знаете ли вы, что ходят байки о том, что название блюда непосредственно связано с именем художника эпохи Возрождения Витторе Карпаччо? По легенде некой графине, слывшей постоянной посетительницей знаменитого Harry’s bar, врачи запретили употреблять в пищу термически обработанное мясо. И шеф заведения в качестве реверанса решил предложить даме блюдо с невероятно тонко нарезанной сырой говядиной, замаринованной в фирменном соусе. Графиня была в восторге и, уследив в цветовой палитре поданного к столу связь с работами творца Ренессанса, предложила назвать блюдо его именем. Это всего лишь красивая легенда, однако она ничуть не умаляет прелести карпаччо. И давайте уже его готовить!

Следите за руками!

Ингредиенты:

300 г говяжьей вырезки

горсть руколы

10–12 каперсов

50 г пармезана

щепотка крупной морской соли.

Для маринада:

1 ст. л. белого винного уксуса

1 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. каперсов

щепотка сушеного базилика

щепотка свежемолотого черного перца

пара капель табаско

Вымытое, обсушенное мясо зачистите от пленок, уберите в морозилку примерно на 1,5 часа. Поглядывайте на него в течение этого времени: важно, чтобы кусок стал плотным, комфортным для нарезки тонкими ломтиками, но не переморозился.

Пока мясо мерзнет в морозилке, приготовьте маринад. Идеально делать его в ступке. Нужно сложить в нее все ингредиенты и растереть в пасту.

Подмерзшую говядину выньте, очень острым ножом нарежьте поперек волокон максимально тонкими ломтиками. Чтобы было вообще супер, выложите ломтики говядины на пищевую пленку, накройте еще одним слоем и прокатайте сверху скалкой, стараясь сделать слайсы еще тоньше.

Мясо выложите в миску, добавьте маринад, аккуратно распределите его по ломтикам. Дайте постоять минут 5–7, затем перенесите говядину на красивую тарелку, присыпьте крупной солью, выложите сверху листочки руколы, разложите каперсы, художественно распределите стружку пармезана.

И открывайте уже шампанское! Ну, за старый год, пропади он пропадом! (Это была цитата из фильма.) И за новый! (Это уже от меня.) Чтобы счастье всем было!

До встречи в 2019-м!