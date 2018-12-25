«Я по недоразумению позвонил в вашу квартиру. Так? Вы поскользнулись. Так? Я поступил как джентльмен…» — «Но нельзя же быть джентльменом пять минут. Лучше тогда не начинать вообще!» Так закручивается сюжет прекрасной новогодней романтической комедии «Приходи на меня посмотреть».
Видели? Наверняка, но это одна из тех лент, которую можно пересматривать бесконечно: невероятный Олег Янковский, обворожительная Ирина Купченко, царственная Екатерина Васильева и сказочно-волшебный сюжет, какой и полагается новогоднему фильму. Ну а какой новогодний фильм без застолья?
Позволю себе еще одну цитату (героиня Васильевой — Купченко): «Танечка, ну ты что, спятила?! Шампанское с геркулесом?! Приготовь что-нибудь вкусненькое!»
Рояль в кустах, согласитесь! Такая подача, которую невозможно не отбить. Меня медом не корми, дай приготовить что-нибудь вкусненькое. Но поскольку в Новый год самый большой дефицит — это время, я бы вам предложила что-то невероятно праздничное, изысканное, эстетское, соответствующее торжественному моменту, но не отнимающее колоссального количества времени. Как вы смотрите на то, чтобы к шампанскому подать карпаччо? Тончайшие, как папиросная бумага, ломтики винно-красной говядины, укутанные пряной вуалью с ароматом базилика, поданные с пикантными листиками руколы, тонкой стружкой пармезана и каперсами — звучит и выглядит не только аристократично, но и крайне художественно.
К слову, знаете ли вы, что ходят байки о том, что название блюда непосредственно связано с именем художника эпохи Возрождения Витторе Карпаччо? По легенде некой графине, слывшей постоянной посетительницей знаменитого Harry’s bar, врачи запретили употреблять в пищу термически обработанное мясо. И шеф заведения в качестве реверанса решил предложить даме блюдо с невероятно тонко нарезанной сырой говядиной, замаринованной в фирменном соусе. Графиня была в восторге и, уследив в цветовой палитре поданного к столу связь с работами творца Ренессанса, предложила назвать блюдо его именем. Это всего лишь красивая легенда, однако она ничуть не умаляет прелести карпаччо. И давайте уже его готовить!
Следите за руками!
Ингредиенты:
300 г говяжьей вырезки
горсть руколы
10–12 каперсов
50 г пармезана
щепотка крупной морской соли.
Для маринада:
1 ст. л. белого винного уксуса
1 ст. л. оливкового масла
2 ч. л. каперсов
щепотка сушеного базилика
щепотка свежемолотого черного перца
пара капель табаско
Вымытое, обсушенное мясо зачистите от пленок, уберите в морозилку примерно на 1,5 часа. Поглядывайте на него в течение этого времени: важно, чтобы кусок стал плотным, комфортным для нарезки тонкими ломтиками, но не переморозился.
Пока мясо мерзнет в морозилке, приготовьте маринад. Идеально делать его в ступке. Нужно сложить в нее все ингредиенты и растереть в пасту.
Подмерзшую говядину выньте, очень острым ножом нарежьте поперек волокон максимально тонкими ломтиками. Чтобы было вообще супер, выложите ломтики говядины на пищевую пленку, накройте еще одним слоем и прокатайте сверху скалкой, стараясь сделать слайсы еще тоньше.
Мясо выложите в миску, добавьте маринад, аккуратно распределите его по ломтикам. Дайте постоять минут 5–7, затем перенесите говядину на красивую тарелку, присыпьте крупной солью, выложите сверху листочки руколы, разложите каперсы, художественно распределите стружку пармезана.
И открывайте уже шампанское! Ну, за старый год, пропади он пропадом! (Это была цитата из фильма.) И за новый! (Это уже от меня.) Чтобы счастье всем было!
До встречи в 2019-м!