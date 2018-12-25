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Названа единственная безопасная семга 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: depositphotos
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование семги. В нем приняли участие сотрудники Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры НЦБРП.
Эксперты проверили образцы шести брендов: «Новый океан», «Морская планета», «Меридиан», «Русское море», «Фиширель» и «Каждый день». В расчет принимались более 50 параметров, включая микробиологические показатели, содержание консервантов и тяжелых металлов, ДНК продукта и соответствие заявленной маркировке.
Три производителя — «Меридиан», «Фиширель» и «Новый океан» — под видом семги продавали форель. «Выгода подобной фальсификации для производителя очевидна: форель дешевле семги. Для покупателя подобная замена не опасна, но неприятна. Во-первых, эти две рыбы имеют разный вкус, во-вторых, семга считается более полезной благодаря высокому содержанию ценных омега-3 кислот. И конечно, потребитель вправе знать, какой именно продукт он покупает», — приводятся слова специалиста экспертного центра «Росконтроля» Елены Менячихиной.
В пяти образцах выявлены серьезные нарушения требований безопасности: бактерии листерии, вызывающие заболевание листериоз, и кишечной палочки. Безопасной оказалась только семга под маркой «Русское море».
При этом только в одном образце — под брендом «Новый океан» — были обнаружены консерванты, хотя заявлены они на упаковке четырех марок. Все участники исследования заявили на упаковке гораздо больше белка, чем присутствует в образцах.
По результатам исследования только семга «Русское море» рекомендована к употреблению, остальные образцы включены в черный список «Росконтроля».
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