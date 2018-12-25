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Как выбрать красную рыбу на Новый год 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В преддверии Нового года эксперты Росконтроля провели исследование и дали рекомендации, какую красную рыбу выбрать к праздничному столу.
Для исследования специалисты купили слабосоленую семгу марок "Новый океан", "Морская планета", "Меридиан", "Русское море", "Фишерель" и "Каждый день".
В итоге оказалось, что далеко не вся семга годится в пищу. После проведенного теста ДНК, эксперты заявили, что под видом семги бренды "Меридиан", "Фишерель" и "Новый океан" продают форель. Такая замена не опасна для человека, но подобный обман для покупателя неприятен.
Также во всех образцах, кроме "Русского моря", выявлены серьезные нарушения безопасности. В рыбе марок "Фишерель", "Каждый день" и "Меридиан" обнаружены опасные для здоровья листерии, а в "Морской планете" найдены бактерии группы кишечной палочки.
Ко всему прочему, маркировка рыбы "Фишерель", "Каждый день" и "Морской планета" не соответствует составу, который есть на самом деле. Производитель не только продает фальсификат, но и не добавляет в него заявленные в составе консерванты, а это значит, что срок годности, указанный на упаковке, не действителен.
Все образцы, кроме слабосоленой семги "Русское море", занесены в черный список с грубейшими нарушениями безопасности.
Женский форум
Еда , Русская Аквакультура
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