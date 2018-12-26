Правда и мифы о продуктах-афродизиаках

О специфических свойствах некоторых блюд слышал каждый из нас. Повышенный уровень либидо издревле связывают с употреблением в пищу особых продуктов, оказывающих влияние на мужскую силу и женское влечение. Однако многие современные медики скептически относятся к этой теории.

Учёные давно установили наличие тесной связи между фантазией и половым возбуждением. Поэтому специалисты убеждены: определённая пища лишь создаёт эффект плацебо. Естественно, это возможно только при условии убеждённости человека в её пользе.

И всё же введение в рацион достаточного количества необходимых организму веществ не может не отразиться на общем состоянии половой системы.

Например, спаржа содержит витамин Е, кальций и калий. Она позволит вам повысить общий уровень энергии и, как следствие, либидо. Грецкие и кедровые орехи — богаты цинком, который ускоряет процесс образования семя. Ну, а сельдерей увеличивает выработку гормона андростерона. Он стимулирует половое влечение как у мужчин, так и у женщин.

Самым действенным продуктом для повышения либидо считаются устрицы, а наиболее полезными плодами — клубника, банан и гранат. Употребление красного вина, лосося, мёда и миндаля также окажет косвенное влияние на сексуальное желание.