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Правда и мифы о продуктах-афродизиаках 

HelpCase media 1 час назад
Фото: depositphotos
О специфических свойствах некоторых блюд слышал каждый из нас. Повышенный уровень либидо издревле связывают с употреблением в пищу особых продуктов, оказывающих влияние на мужскую силу и женское влечение. Однако многие современные медики скептически относятся к этой теории.
Учёные давно установили наличие тесной связи между фантазией и половым возбуждением. Поэтому специалисты убеждены: определённая пища лишь создаёт эффект плацебо. Естественно, это возможно только при условии убеждённости человека в её пользе.
И всё же введение в рацион достаточного количества необходимых организму веществ не может не отразиться на общем состоянии половой системы.
Например, спаржа содержит витамин Е, кальций и калий. Она позволит вам повысить общий уровень энергии и, как следствие, либидо. Грецкие и кедровые орехи — богаты цинком, который ускоряет процесс образования семя. Ну, а сельдерей увеличивает выработку гормона андростерона. Он стимулирует половое влечение как у мужчин, так и у женщин.
Самым действенным продуктом для повышения либидо считаются устрицы, а наиболее полезными плодами — клубника, банан и гранат. Употребление красного вина, лосося, мёда и миндаля также окажет косвенное влияние на сексуальное желание.
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