Почему в йогуртах мало пользы и чем их заменить

Польза натуральных источников полезных микроорганизмов общеизвестна. Включение пробиотиков в ежедневный рацион позволяет поддерживать жизнеспособность кишечной микрофлоры. От её активности зависят скорость иммунного ответа, объём жировых отложений, способность организма утилизировать яды и токсины, состояние кожи, жизненный тонус и даже деятельность головного мозга.

К сожалению, прилавки торговых сетей изобилуют псевдопробиотиками — товарами, чьи оздоровительные способности изрядно преувеличены. В этой статье мы выясним, почему не стоит доверять производителям большинства широко рекламируемых кисломолочных продуктов и чем обусловлена эффективность ферментированных пробиотиков растительного происхождения.

Почему не работают магазинные «пробиотики»

Далеко не все пищевые пробиотики обладают реальным оздоровительным потенциалом. Значительная часть потребительской аудитории, убеждённой в эффективности йогурта, кефира, соков и других продуктов, черпают информацию из профессионально организованных рекламных кампаний, продвигающих товары конкретных производителей. Но рекламные слоганы зачастую вводят доверчивых покупателей в заблуждение. На самом деле, колонии микроорганизмов, внедрённые в пищевые продукты, остро реагируют даже на незначительные изменения условий внешней среды. Наличие в составе кисломолочных продуктов рафинированного сахара, красителей, усилителей вкуса и консервантов лишает бактерии большей части их полезных свойств. А нарушение условий хранения способно радикально сократить их фактическую численность. Кроме того, подавляющее большинство йогуртов, кефира, соков и прочих напитков изначально содержит недостаточное количество живых микробов. Их низкая концентрация не позволяет бактериям прорваться сквозь агрессивную пищеварительную среду желудка и верхней части кишечного тракта. По этой причине упомянутые пробиотики попросту не способны обогатить кишечную микрофлору и повлиять на её состав и дееспособность.

Ферментные пробиотики растительного происхождения

Существует отдельный класс пробиотиков, представляющих собой ферментированные фрукты, овощи и части съедобных растений.

Ферментация — это изменение состава органических веществ под воздействием ферментов, выделяемых простейшими организмами — бактериями.

Ферментированные продукты становятся богатым источником полезных микроорганизмов, витаминов и микроэлементов. Повышается их усвояемость и улучшаются вкусовые качества. Ферментированные продукты имеют важное преимущество перед молочнокислыми пробиотиками: они содержат растительную клетчатку. Пищевые волокна создают своего рода оборонительный заслон, который позволяет живым бактериям преодолевать агрессивные пищеварительные среды, сохраняя высокую активность. Кроме того, клетчатка является незаменимым источником пищи для существующей кишечной микрофлоры, стимулируя её размножение. Рассмотрим пять наиболее популярных ферментированных пробиотиков растительного происхождения.

Квашеная капуста

Квашеная капуста — широко распространённый в России продукт, который получают из сырой капусты, подвергая её молочнокислому сбраживанию. Она является ценным источником витаминов группы В, витаминов С, А и Р.

Солёные огурцы

Вкусный, полезный и низкокалорийный продукт, содержащий в 100 граммах всего лишь 11 ккал. Помимо живых бактерий, они снабдят ваш организм калием, магнием и натрием, а также витаминами А и С.

Кимчи

Это традиционное корейское блюдо, которое готовится из ферментированных овощей с добавлением красного перца, зелёного лука, чеснока и имбиря. Чаще всего в роли основного ингредиента выступают целые либо измельчённые кочаны пекинской капусты. Сами корейцы считают кимчи диетическим блюдом, которое обладает бактерицидными и жиросжигающими свойствами. Оно содержит витамины группы В, витамин А, С и кальций.

Мисо

Мисо представляет собой продукт брожения соевых бобов, риса и пшеницы — в отдельности либо в различных комбинациях. Процедура ферментации происходит благодаря деятельности особого вида плесневых грибов — Aspergillus oryzae. Чаще всего готовое мисо приобретает довольно густую, пастообразную консистенцию. Самой распространённой вариацией этого блюда является мисо, изготовленное из риса. Мисо широко используется в японской кухне, где на его основе готовят супы, вторые блюда и разнообразные закуски. В составе мисо можно обнаружить витамины группы В, витамины A, D, E, а также цинк, кальций, железо и медь.

Натто

Это блюдо готовят из предварительно размоченных соевых бобов. В них добавляют сенную палочку, которая запускает процесс брожения. Благодаря ферментации происходит частичное переваривание соевой основы: белки расщепляются до аминокислот. Готовое блюдо отличается своеобразным запахом и специфическим вкусом. Натто хорошо сочетается с рисом, лапшой или овощами, но также может употребляться отдельно.

Это японское блюдо является источником белка, селена, кальция, калия, магния, витаминов группы В и витамина К2. Были получены предварительные данные клинических исследований о наличии фибринолитической активности одного из ферментов, присутствующих в натто — наттокиназы. Возможно, наттокиназа обладает способностью разрушать тромбы, формирующиеся в кровеносных сосудах. Однако эти результаты требуют дополнительных подтверждений.

Таким образом, растительные пробиотики намного эффективнее разрекламированных «живых» продуктов из магазина. Однако высокое содержание поваренной соли и острых приправ в некоторых ферментированных продуктах накладывает определенные ограничения на их потребление: солёная и острая пища должна с осторожностью использоваться людьми, страдающими гипертензией, заболеваниями поджелудочной железы, почек и желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, помните, что живые микроорганизмы чувствительны к высоким температурам. Поэтому не подогревайте ферментные пробиотики и не выкладывайте их поверх горячих блюд: это может напрочь лишить их всех целебных свойств. Пищевые источники микробиоты, описанные в статье, могут служить исключительно в качестве профилактического и общеукрепляющего средства.

При развитии серьёзных патологических состояний, связанных с нарушением деятельности кишечной микрофлоры, следует обратиться к гастроэнтерологу, который назначит комплексное лечение, включающее лекарственные формы пробиотиков.