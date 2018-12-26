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В мандаринах не нашли личинок и червей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты «Роскачества» представили результаты исследования мандаринов. Об этом сказано на сайте организации.
Согласно его итогам, мандарины на российский рынок попадают из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу. Эксперты опровергли миф о том, что лучшие мандарины привозят из Абхазии. Они действительно более сочные, но менее сладкие и содержат меньше витамина С. К тому же, замечает «Роскачество», под видом абхазских мандаринов покупателям часто предлагают мандарины другого происхождения.
Цитрусовые из магазинов, с рынков и плодоовощных баз были проверены на 426 показателей, в том числе — на пестициды. В ходе испытаний нарушений обнаружено не было: в мандаринах не нашли превышений по содержанию нитратов и пестицидов и, вопреки стереотипам, не обнаружили личинок и червей. Однако россиян предупредили, что кожура мандаринов действительно обрабатывается воском, однако он легко смывается теплой водой и не опасен.
По результатам исследования самыми сладкими оказались мандарины сорта муркотт и клементины. Отмечается, что среди исследуемых образцов не было плодов с большим содержанием косточек, однако единичные попадались в маленьких плодах шива-микан.
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