Как выбрать самые вкусные мандарины

Специалисты Роскачества определили, как выбрать лучшие мандарины, сообщает РИА Новости . Для этого эксперты изучили самый "новогодний" цитрус из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу, проверив их по 426 показателям.

Отмечается, что все мандарины были куплены в магазинах, на рынках и плодоовощных базах.

Самыми сладкими оказались мандарины "муркотт", однако, как выяснили эксперты, они же наименее сочные.

"Самыми сочными мандаринами были признаны абхазские, массовая доля сока в плоде составляет почти 70 процентов",

— выяснили в Роскачестве.

Специалисты также установили, что мандарины с зеленым оттенком не опасны, а, наоборот, могут быть сочными и сладкими.

При этом, показателем свежести мандаринов оказалась плотность прилегания кожуры — у перезревших или лежалых плодов она отделяется намного легче. Также эксперты добавили, что кожуру мандаринов обрабатывают воском, который можно смыть под теплой водой.