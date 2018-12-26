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Как выбрать самые вкусные мандарины 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Специалисты Роскачества определили, как выбрать лучшие мандарины, сообщает РИА Новости. Для этого эксперты изучили самый "новогодний" цитрус из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу, проверив их по 426 показателям.
Отмечается, что все мандарины были куплены в магазинах, на рынках и плодоовощных базах.
Самыми сладкими оказались мандарины "муркотт", однако, как выяснили эксперты, они же наименее сочные.
"Самыми сочными мандаринами были признаны абхазские, массовая доля сока в плоде составляет почти 70 процентов",
— выяснили в Роскачестве.
Специалисты также установили, что мандарины с зеленым оттенком не опасны, а, наоборот, могут быть сочными и сладкими.
При этом, показателем свежести мандаринов оказалась плотность прилегания кожуры — у перезревших или лежалых плодов она отделяется намного легче. Также эксперты добавили, что кожуру мандаринов обрабатывают воском, который можно смыть под теплой водой.
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