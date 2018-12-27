Сколько хранится оливье и другие новогодние блюда

Как долго можно хранить оливье, холодец и другие новогодние блюда

Одна из примет Нового года: сколько еды ни готовь, на утро все равно останется. "Приходите в гости салаты доедать", — кто не слышал или не говорил подобную фразу не только 1, но даже 2 или 3 января? Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала ТАСС , почему к таким приглашениям нужно относиться с осторожностью, как долго можно хранить самые популярные новогодние блюда и что стоит предпринять при признаках пищевого отравления.

Оливье

Срок хранения: не более 12 часов

В состав всенародно любимого салата входит множество ингредиентов. В этом и заключается его опасность: когда в блюде смешиваются продукты с разной стойкостью к хранению, бактерии и другие микроорганизмы значительно быстрее выводят его "из строя". Благоприятной средой для размножения микробов считается и майонез, которым традиционно заправляют оливье. Как только вы посолили салат, начинает выделяться влага, а там где влага, там микробы, там начинает расти и обычная микрофлора, и патогенная, если она туда попала. Если же при этом нарушаются правила по гигиенической обработке салата или по условиям его хранения (когда весь холодильник забит, а балкон — еще нет, и салат перемещается именно туда), сроки годности сокращаются буквально до нескольких часов.

Надежда Раева: "Именно многокомпонентными салатами отравиться проще всего. В состав салата также входят яйца, повышающие риск заболевания сальмонеллезом. Заразиться им можно даже при употреблении в пищу вареных яиц, если они были приготовлены неправильно. Чтобы сальмонелла, попавшая в яйцо, погибла, нужно варить его как минимум 8 минут".

Сельдь под шубой

Срок хранения: не более 12 часов

Главными ингредиентами этого традиционного новогоднего блюда являются майонез и селедка. И если салат хранить дольше рекомендуемого срока, то отравиться можно, помимо прочего, еще и токсинами рыб.

Надежда Раева: "Важно правильно подбирать рыбу: она не должна быть "с душком" и подвергаться повторному размораживанию и замораживанию, потому что тогда в темном мясе рыбы накапливается гистамин. Это сильный аллерген, который может дать реакцию, похожую на пищевое отравление".

Холодец

Срок хранения: 12 часов

Это блюдо не только вкусное, но и полезное: оно помогает при заболевании суставов и восстанавливает коллаген. Употребить его желательно прямо в праздничную ночь. Хотя доверия к холодцу домашнего приготовления гораздо больше, чем к приобретенному в кулинарии, риск отравиться все равно есть. Обычно мы разделываем отваренное мясо вручную и можем занести в него вредных микробов. А мясной бульон, которым затем заливают мясо, считается благоприятной питательной средой для их размножения.

Надежда Раева: "Отделенную от костей, порезанную или пропущенную через мясорубку вареную мякоть нужно опять погрузить в бульон и повторно прокипятить. А вот мнение, что от отравления этим блюдом может спасти острый хрен, ошибочное. Острые специи, перец и соль на самом деле действуют как консерванты и замедляют рост патогенной микрофлоры. Однако для этого их нужно добавлять непосредственно в блюдо и в больших количествах. Хрен же обычно намазывают на холодец сверху, и такого эффекта он не окажет, разве что оттенит вкус и усилит аппетит".

Красная икра

Срок хранения открытой банки: не более 5–6 дней

Это популярное лакомство продается в жестяных и стеклянных банках, а также на развес. Икру из жестяной банки лучше есть сразу после вскрытия либо переложить остатки в плотно закрывающуюся стеклянную банку.

Сейчас методы консервирования усовершенствовались, и икра из современной жестяной банки не окисляется. Однако если вы купили икру в банке кустарного производства, то окись, образовавшаяся на элементах пайки, может перейти в продукт. Качество развесной икры гарантировать невозможно. Как правило, неизвестно, кто и где произвел этот продукт, а на рынках и в магазинах ее могут продавать с витрины при плюсовой температуре, в то время как благоприятная температура для хранения икры составляет от минус 4 до минус 6 градусов.

Надежда Раева: "Покупая икру в жестяной таре, внимательно прочитайте информацию на банке, обратите внимание на место производства этого продукта. Желательно, чтобы икру вырабатывали в месте вылова, а еще лучше — на самой плавбазе, чтобы она вообще не подвергалась никакому замораживанию. Если вы, встряхнув банку, ощутите в ней какое-то движение и услышите всплеск, то ее лучше поставить на место: значит, там вместо икры много соленой жижи (джуса), что бывает, если икру промывали или замораживали, и это говорит о низком качестве продукта. В стеклянной же банке это сразу видно. Поэтому лучше приобретать икру в стеклянной таре. Для этого на банке указывают термическое состояние икры, из которой изготовлены консервы (охлажденная, замороженная). На банке икры должно быть написано, чья это икра — горбуши, кеты, нерки или кижуча. В безымянных банках чаще всего лежит икра горбуши, а значит, и цена ее не должна быть высокой".

Жареная или запеченная курица

Срок хранения: не более 36 часов

Этот срок хранения популярного горячего блюда установлен санитарными нормами. Хранить остатки курицы рекомендуется в холодильнике, предварительно обернув пищевой пленкой или закрыв каким-либо другим образом.

Надежда Раева: "В холодильнике лучше все продукты держать закрытыми, поскольку в воздухе холодильника тоже есть микроорганизмы, которые туда попадают из самих продуктов или могут накапливаться в прорезиненных прокладках. Если вы делаете заготовки в больших объемах, то можно написать, что и когда именно вы приготовили, указывая день и час приготовления".

Мясо по-французски

Срок хранения: не более 24 часов

Еще одно популярное новогоднее горячее, в состав которого входит майонез. И если вы не съедите его прямо в праздничную ночь, то блюдо лучше не оставлять при комнатной температуре до утра, а сразу убрать в холодильник.

Надежда Раева: "Мясо, запеченное под майонезом, портится быстрее, чем обычное, не только из-за майонеза, но еще из-за того, что туда слоями выкладывается несколько продуктов, содержащих разное количество микробов, росту числа которых способствует еще и высокая влажность. Это уже многосоставное блюдо, которое действительно может быстрее портиться. И если им отравиться, то хлебом, водой и активированным углем вы не отделаетесь. Скорее всего, это будет какое-то серьезное бактериальное отравление, и вам придется отправиться в инфекционное отделение больницы. В целом наряду с многокомпонентными салатами именно мясными изделиями отравиться проще всего. Особенно если мясо было не совсем гарантированного качества и не подвергалось длительной термической обработке или это были котлеты, которые как следует не прожарили и потом не подвергли паровой обработке".

Винегрет

Срок хранения: 18 часов

Винегрет может стать одной из главных закусок для вегетарианцев. Добавлять масло в это блюдо лучше непосредственно перед подачей на стол.

Надежда Раева. "Если вы следите за весом, то злоупотреблять винегретом не стоит: при контакте свеклы, моркови и картофеля с маслом гликемический индекс продукта резко подскакивает. Для того чтобы этот индекс нивелировать, в винегрет рекомендуется добавить капусту".

Что делать при пищевом отравлении

В этом случае лучше всего вызвать скорую и пройти обследование. В зависимости от клинической картины врач пропишет правильное лечение. Возможно, вам потребуется отправиться в стационар. А для детей пищевые отравления могут иметь самые серьезные последствия, поскольку дети очень быстро теряют влагу. Поэтому скорую им нужно вызвать обязательно.

Надежда Раева: "При отравлении не рекомендуется пить водку. Она "смажет" клиническую картину и введет в заблуждение медицинского работника. Он может не понять, что у вас: пищевое отравление, отравление алкоголем или просто состояние опьянения. Водка не убивает микробов, тем более что помимо них в желудке находится большое количество еды, которое сведет на нет антибактериальное действие этого напитка".