3 простых новогодних рецепта от ресторана «Тинатин»

Составлять новогоднее меню — работа долгая и кропотливая. Поэтому в помощь мы решили призвать одного из наших любимых экспертов — шеф-повара ресторана Тинатин Нино Харчилаву, которая и поделилась с нами тремя простыми — и очень вкусными! — рецептами. «Конечно, в первую очередь нужно приготовить сациви. Сациви в Грузии — все равно, что оливье для русского новогоднего застолья. Уже потом к сациви добавляют хачапури, чахохбили, харчо, хинкали… Очень важное место занимают сладости. До такой степени, что ничего горького, вроде перца или чеснока, в дом в первые дни Нового года приносить не принято. Популярны козинаки, чурчхела — чем больше сладкого, тем слаще будет год».

Сациви (на 3 порции)

Ингредиенты:

Соус сациви:

Грецкие орехи — 200 граммов

Лук репчатый обжаренный — 50 граммов (половинка)

Чеснок — 5 граммов (1 зубчик)

Уцхо-сунели — щепотка

Аджика красная — 30 граммов

Выкладываем все ингредиенты в блендер, добавляем куриный бульон и измельчаем.

Куриные бедра — 1 килограмм

Вода — 2 литра

Куриная грудка — 130 граммов

Приготовление:

Куриные бедра и грудку варим до готовности. Процеживаем бульон. На основе бульона готовим соус сациви в блендере. Добавляем соус к куриному мясу и даем остудиться.

Кучмачи (на 1 порцию)

Ингредиенты:

Говяжьи потрошки, сердце, легкое, рубец — 200 граммов

Красная аджика — 20 граммов

Хмели-сунели — 2 грамма

Кориандр — 2 грамма

Кондари — 2 грамма

Желтый цветок (грузинская приправа) — 2 грамма

Лук репчатый — 1 луковица

Соль-3 грамма

Свежая кинза-10 граммов

Гранат (зерна для украшения) — 40 граммов

Масло растительное — 70 граммов

Приготовление:

Говяжьи потрошки, сердце, легкое, рубец чистим, промываем и варим до готовности. Затем мелко нарезаем и заправляем красной аджикой. Добавляем приправы, хмели-сунели, кориандр, кондари и желтый цветок. Нарезаем лук и выкладываем всю заготовку в сковородку. Обжариваем, добавляем соль и свежую кинзу. При подаче украшаем зернами граната.

Рулетики «Тинатин» (на 1 порцию)

Ингредиенты:

Сметана 20% — 106 граммов

Сыр сулугуни — 100 граммов

Перец болгарский — 20 граммов

Свежий базилик — 5 граммов

Укроп — 5 граммов

Армянский лаваш — 70 граммов

Салат латук — 40 граммов

Чесночный соус — 65 граммов

Для чесночного соуса понадобится:

Сметана 20% — 50 граммов

Свежий укроп — 10 граммов

Чеснок — 10 граммов

Соль — 1 грамм

Все ингредиенты измельчаем в блендере и смешиваем.

Приготовление:

Смазываем сметаной лист лаваша. Сыр сулугуни растираем на тёрке и посыпаем им лаваш. На край лаваша кладём нарезанный соломкой болгарский перец. Перед приготовлением перец лучше немного обжарить на гриле либо на сковороде с добавлением небольшого количества масла, чтобы смягчить его текстуру. Далее добавляем салат латук и зелень, предварительно измельчив зелень ножом. Сворачиваем наш лист в рулет, срезаем остатки лаваша по краям. Получившийся рулет режем на четыре части по форме ромба. Кладём на тарелку, соус подаём отдельно.