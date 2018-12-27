3 простых новогодних рецепта от ресторана «Тинатин» 

Составлять новогоднее меню — работа долгая и кропотливая. Поэтому в помощь мы решили призвать одного из наших любимых экспертов — шеф-повара ресторана Тинатин Нино Харчилаву, которая и поделилась с нами тремя простыми — и очень вкусными! — рецептами. «Конечно, в первую очередь нужно приготовить сациви. Сациви в Грузии — все равно, что оливье для русского новогоднего застолья. Уже потом к сациви добавляют хачапури, чахохбили, харчо, хинкали… Очень важное место занимают сладости. До такой степени, что ничего горького, вроде перца или чеснока, в дом в первые дни Нового года приносить не принято. Популярны козинаки, чурчхела — чем больше сладкого, тем слаще будет год».
Сациви (на 3 порции)
Ингредиенты:
Соус сациви:
Грецкие орехи — 200 граммов
Лук репчатый обжаренный — 50 граммов (половинка)
Чеснок — 5 граммов (1 зубчик)
Уцхо-сунели — щепотка
Аджика красная — 30 граммов
Выкладываем все ингредиенты в блендер, добавляем куриный бульон и измельчаем.
Куриные бедра — 1 килограмм
Вода — 2 литра
Куриная грудка — 130 граммов
Приготовление:
Куриные бедра и грудку варим до готовности. Процеживаем бульон. На основе бульона готовим соус сациви в блендере. Добавляем соус к куриному мясу и даем остудиться.
Кучмачи (на 1 порцию)
Ингредиенты:
Говяжьи потрошки, сердце, легкое, рубец — 200 граммов
Красная аджика — 20 граммов
Хмели-сунели — 2 грамма
Кориандр — 2 грамма
Кондари — 2 грамма
Желтый цветок (грузинская приправа) — 2 грамма
Лук репчатый — 1 луковица
Соль-3 грамма
Свежая кинза-10 граммов
Гранат (зерна для украшения) — 40 граммов
Масло растительное — 70 граммов
Приготовление:
Говяжьи потрошки, сердце, легкое, рубец чистим, промываем и варим до готовности. Затем мелко нарезаем и заправляем красной аджикой. Добавляем приправы, хмели-сунели, кориандр, кондари и желтый цветок. Нарезаем лук и выкладываем всю заготовку в сковородку. Обжариваем, добавляем соль и свежую кинзу. При подаче украшаем зернами граната.
Рулетики «Тинатин» (на 1 порцию)
Ингредиенты:
Сметана 20% — 106 граммов
Сыр сулугуни — 100 граммов
Перец болгарский — 20 граммов
Свежий базилик — 5 граммов
Укроп — 5 граммов
Армянский лаваш — 70 граммов
Салат латук — 40 граммов
Чесночный соус — 65 граммов
Для чесночного соуса понадобится:
Сметана 20% — 50 граммов
Свежий укроп — 10 граммов
Чеснок — 10 граммов
Соль — 1 грамм
Все ингредиенты измельчаем в блендере и смешиваем.
Приготовление:
Смазываем сметаной лист лаваша. Сыр сулугуни растираем на тёрке и посыпаем им лаваш. На край лаваша кладём нарезанный соломкой болгарский перец. Перед приготовлением перец лучше немного обжарить на гриле либо на сковороде с добавлением небольшого количества масла, чтобы смягчить его текстуру. Далее добавляем салат латук и зелень, предварительно измельчив зелень ножом. Сворачиваем наш лист в рулет, срезаем остатки лаваша по краям. Получившийся рулет режем на четыре части по форме ромба. Кладём на тарелку, соус подаём отдельно.