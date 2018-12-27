Эти продукты не могут стоить дешево

На фоне сообщений о росте цен, налогов и тарифов ЖКХ вопрос экономии приобретает особую актуальность, и самым простым решением большинство россиян видят сокращение расходов на еду. Однако эксперты утверждают, что экономить можно далеко не на всем — некоторые товары не должны быть дешевыми по определению. В противном случае вы рискуете купить некачественную продукцию или даже фальсификат. Итак, о том, какие продукты питания не должны стоить слишком дешево, рассказали в Росконтроле.

Полуфабрикаты

Обработанный в заводских условиях продукт не может быть дешевле необработанного. Такое возможно только при использовании сырья низкого качества. К примеру, пельмени могут состоять из первоклассного говяжьего фарша и небольшого количества теста, а могут быть изготовлены из свиного фарша и обрезей, содержать крахмал и клетчатку. И, скорее всего, по низкой цене будет продаваться второй вариант.

Растительное масло

Если масло стоит дешево, это значит, что производитель использовал наименее затратную технологию или некачественное сырье. Как известно, самым дорогим на рынке считается оливковое масло, при изготовлении которого применяют механический метод. А вот остальные способы производства — химический и биохимический — обходятся дешевле и к тому же снижают качество продукта. Оливковое масло тоже может быть недорогим, но имейте в виду: существует вероятность, что его сделали не из плодов, а из жмыха, либо вообще подменили дешевым рапсовым.

Сыр

Цена сыра без растительных жиров не может опускаться ниже 420 рублей за килограмм. Если товар стоит дешевле, скорее всего, перед вами сырный продукт или обычная подделка. Кстати, на днях Росконтроль назвал фальсификатом сыр 13 известных торговых марок.

Сладости

Выпечку производят с использованием недешевых ингредиентов — сливочного масла, молока и яиц. Именно поэтому цена кондитерских изделий не должна быть слишком низкой. И в первую очередь это касается тортов и пирожных с кремом. Если сладости стоят дешево, возможно, производитель использовал вместо масла спред, заменил коровье молоко сухим аналогом и закупил муку низкого сорта.

Колбаса

Цена на колбасу и сосиски обычно напрямую зависит от количества содержащегося в них мяса. А снизить себестоимость и увеличить выручку производителю помогает использование более дешевых видов сырья, например, не заявленных в составе курятины и свиной обрези. Также в колбасные изделия часто добавляют сою, крахмал и фосфаты — это позволяет увеличить массу готового продукта и, соответственно, нажиться на покупателях.

В заключение надо отметить, что высокая цена продукта не может гарантировать его высокое качество. Но низкая цена почти всегда указывает на низкопробную продукцию.