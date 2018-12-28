Какие крупы опасно есть с мясом

Диетологическая концепция Г. Шелтона, американского натуропата и врача-хирурга, исследователя У. Г. Хея гласит о недопустимости совместного употребления ряда пищевых продуктов. Особые риски, связанные с возникновением гниения, брожения пищи в органах ЖКТ и последующей интоксикации, приводящей к тяжелым последствиям, включая рак, при регулярном употреблении, вызывают сочетания животных белков (мяса) и отдельных видов крахмалосодержащих круп.

Это связано с тем, что ферменты, вырабатываемые желудочно-кишечным трактом человека, рассчитаны на более избирательные, видовые расщепления продуктов питания. Поступление в организм продуктов в правильном сочетании облегчает, ускоряет их переваривание и обеспечивает нормальный, достаточный метаболизм питательных веществ.

Некоторые ученые, например, С. Бакстер, К. Похес, заявляли в рамках критики, что поджелудочная железа способна выделять одновременно несколько ферментов, расщепляющих различные виды продуктов. Но это заявление оказалось не совсем верным, и оставило большинство постулатов теории Шелтона-Хея в силе. Например, группой исследователей было проведено рандомизированное клиническое испытание, в котором приняла участие группа пациентов, имеющих проблемы с ферментами и страдающих избыточным весом (Bender, David A. A dictionary of food and nutrition). Эксперимент продлился 6 недель, за время которых были получены практически идентичные результаты по стабилизации веса у пациентов, получавших пищу по рекомендациям Шелтона-Хея и по другим диетам, отрицающим принципы раздельного питания.

Но опыт показал нечто интересное. Так, ряд круп, пришедших в нашу культуру питания относительно недавно — рафинированные крупы, действительно, в сочетании с мясом, мясными продуктами переваривались крайне медленно, вызывая метеоризм, боли и нарушения со стороны ЖКТ, а также — повышенную утомляемость, головную боль и иные признаки, прямо или косвенно указывающие на интоксикацию организма. О чем, собственно, и говорил Шелтон.

В культуре американского стандартного питания рафинированные крупы составляют большинство. Это, в частности, белый рафинированный рис, генетически выведенная из дикорастущей двудольной, пшеница с «улучшенными» показателями питательности, то есть, повышенным уровнем крахмала, рафинированные овсяные хлопья. Именно эти крупы опасно есть в сочетании с мясом. Кстати, эти новые данные не противоречат теории Шелтона-Хея, хотя и укладываются в теории их оппонентов. Дело в том, что изначально человеческая цивилизация не употребляла рафинированные продукты, и ферменты, вырабатываемые нашим организмом, действительно, способны эффективно расщепить мясо и крупы. Но — произрастающие в естественной среде, полученные из видовых дикорастущих (или окультуренных, но не генно-измененных) злаков. Например, такая крупа, как зеленая гречка, хорошо усваивается как гарнир к мясу, мясным продуктам, не вызывая нарушений, описанных у Шелтона и его последователей. Поэтому очевидно, что самыми опасными сочетаниями с точки зрения традиционных рекомендаций и принципов раздельного питания являются сочетания мяса и каш из рафинированных, крахмалсодержащих круп.