5 фруктов, которые стоит есть с косточками

Арбуз

Мякоть этой крупной ягоды нравится всем и отлично утоляет жажду летней порой. Но и арбузные косточки не торопитесь выбрасывать в мусор, ведь они обладают массой полезных свойств.

В косточках арбуза содержится: Марганец.

Натриий.

Железо.

Цинк.

Кальций.

Медь.

Фосфор.

Олеиновая и линолевая кислота.

На 35% семена арбуза состоят из белка — незаменимого строительного материала для мышц. При регулярном употреблении косточки помогут установить баланс сахара и холестерина в крови. Замечено положительное влияние при болезни мочеполовой системы в том числе, при маточных кровотечениях, камнях в почках. В народной медицине арбузные семечки, растолченные в ступке, применялись как антигельминтное средство.

Дыня

Йод.

Цинк.

Кальций.

Калий.

Железо.

Магний.

Фолиевая кислота.

Белок и пектин, помогающий выводить шлаки. Полезные свойства семечек дыни уже давно изучены и повсеместно применяются в терапии всевозможных недугов. В них подтверждено содержание следующих элементов:

Очищающие свойства дынных косточек помогут поддержать систему пищеварения. Они способствую выведению желчи при холицистите, препятствуют появлению камней в почках и выводят мочевую кислоту. Содержащаяся фолиевая кислота благоприятно воздействует на концентрацию внимания. Мужчинам также полезно употреблять семена дыни, поскольку они повышают качество семенной жидкости.

Виноград

Не так давно интернет пестрел предложениями приобретения средств для похудения на основе виноградных косточек.

Действительно, некоторые препараты, приготовленные из семян винограда, имеют такое свойство, но это далеко не все полезные качества.

Косточки винограда богаты следующими элементами: Калий.

Кальций.

Натрий.

Магний.

Фосфор.

Витамины A, C, PP, E.

Лютеин.

Особенно часто виноградные семечки применяются в косметологии, поскольку обладают природными механизмами, действующими против окисления и преждевременного старения клеток. Вещества содержащиеся в семечках помогут сократить неблагоприятное воздействие окружающей среды как на кожу, так и на весь организм в целом. Кроме того, косточки обладают антипаразитарными, противоаллергенными свойствами, способствуют улучшению зрения, укрепляют стенки сосудов и препятствуют образованию тромбов.

Цитрусовые

Мандарин. Содержит в составе калий, натрий, витамины группы B и C.

Лимон. Ацетилсалициловая кислота, лимонин, витамин C.

Апельсин. Кальций, магний, калий, витамины. Про полезность косточек цитрусовых имеется много противоречивых мнений, поэтому всегда стоит помнить, что в любом деле нужна мера. Полезных элементов в косточках цитрусовых не меньше чем в мякоти:

Ни для кого не секрет, что все цитрусовые — сильный аллерген, поэтому и косточки употреблять следует с осторожностью. Особенно полезны мандариновые косточки, благодаря своей способности препятствовать развитию раковых клеток и нормализовать давление. На нервную систему мандариновое семя также влияет положительно, благодаря содержащейся в нем фолиевой кислоты и антиоксидантов.

Полезное действие лимонных косточек сконцентрировано на механизмах омоложения, ведь лимон, как и его семена, богат антиоксидантами и витаминами. Успешно применяют лимон и при борьбе с лишним весом, головной болью, давлением, гельминтами, жаром и прочими недугами. Косточки апельсина, помимо косметологического применения, используют и в медицине. Они положительно влияют на пищеварительную, нервную систему, обладают антисептическими свойствами. Эфирное масло апельсина успешно применяется при психических расстройствах. Улучшает настроение, избавляет от депрессии.

Финики

Фосфор.

Калий.

Железо.

Цинк.

Медь.

Витамины B, C, PP.

Бета-каротин.

Рибофлавин.

Пантотеновая кислота. Пожалуй, самый древний из окультуренных фруктов — это финик. О его полезных свойствах знали еще тысячи лет назад и с удовольствием употребляли в пищу. Но не только мякоть обладает полезными качествами, косточки не менее полезны и содержат:

Поскольку семена фиников крайне твердые и употреблять их в пищу в натуральном виде просто невозможно, их используют для приготовления настоек, отваров и измельчают. Подобный отвар способствует выздоровлению при заболеваниях верхних дыхательных путей. Порошок, полученный из косточек фиников эффективен при лечении камней в почках. Однако у косточек есть противопоказания, поэтому стоит отнестись с осторожностью к этому способу лечения тем, кто страдает диабетом, гипертонией, ожирением и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Какие косточки не стоит есть?

Вишни.

Абрикосы.

Персики.

Сливы.

Яблоки. Существуют также фрукты и ягоды, ядра которых употреблять в пищу крайне не желательно. Еще с детства многих детей пугали неизбежным аппендицитом, если проглатывать вкусные плоды вместе с семечками и в этом есть своя доля правды. Полезные свойства косточки представленных ниже фруктов и ягод, конечно, имеют, но вреда после употребления могут принести куда больше. К ним относятся:

Дело в том, что ядра этих фруктов содержат опасное вещество гликозид амигдалин, который в процессе распада образует такое соединение, как синильная кислота. Она крайне пагубно влияет на ЦНС и является причиной нарушения тканевого дыхания. Стоит учитывать, что обработанные высокой температурой не будут так опасны, поскольку гликозид амигдалин в таких условиях распадается.

В любом случае, опасными косточки могут стать, если сильно злоупотреблять ими. От пары случайно проглоченных яблочных семян с вами едва ли случится что-то неприятное. В любом случае лучше избегать потенциально опасных продуктов и стараться во всем поддерживать баланс.