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Иностранные футболисты оценили новогодние блюда россиян 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Московский ЦСКА предложил своим легионерам попробовать излюбленные новогодние блюда россиян. Видео появилось на YouTube-канале армейцев.
Героями рубрики «Испытание застольем» стали бразильский защитник Родриго Бекао, исландцы Хердур Магнуссон и Арнор Сигурдссон, а также натурализованный бразилец сборной России Марио Фернандес. Футболисты попробовали бутерброды с красной икрой, холодец, кабачковую икру, селедку под шубой и маринованные грибы.
Бекао назвал икру слишком соленой и захотел съесть ее под «водочку», холодец показался Фернандесу сырым мясом, которое не едят в Бразилии, а Магнуссон сморщился, попробовав селедку под шубой.
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