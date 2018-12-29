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Как выбрать готовую закуску к Новому году 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если перед праздником у вас нет времени на приготовление салатов и закусок, на помощь может прийти отдел кулинарии из супермаркета поблизости.
Но эксперты национальной ассоциации диетологов советуют осторожнее выбирать уже готовые закуски в магазине. Не стоит брать салаты с майонезом. Соус — благоприятная среда для размножения бактерий.
"Ни в коем случае не следует покупать салаты, заправленные какими-то скоропортящимися соусами: майонез, сметана, йогурт. Все эти добавки быстро портятся", — заявляет врач-диетолог Наталья Круглова.
Также стоит обратить внимание на цену закуски, которую вы хотите взять. Слишком низкая цена сигнализирует о том, что продукт лежит довольно давно и может быть ненадлежащего качества.
Если вы сделали салат сами, то не стоит забывать, что, к примеру, оливье, селедка под шубой и холодец хранятся не более 12 часов. Красную игру можно переложить в стеклянную посуду и хранить в холодильнике 5-6 дней. Мясо по-французски лучше съесть в течение суток.
Женский форум
Еда , Наталья Круглова
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