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Не впрок: продукты, которые мы запасаем зря 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
В умах хозяек с постсоветского пространства плотно поселилась мысль — чем больше тара, тем выгоднее. Тем не менее, очень часто мы не можем обеспечить продуктам правильное хранение — и почти полные упаковки отправляются в мусорку.
Вот некоторые продукты, которые не следует запасать в больших количествах.

Мука

Если у вас дома не пекарня — зачем вам мешок муки в 15 кг? Из-за высокой температуры и влажности срок муки может значительно сократиться — с нескольких лет, до нескольких месяцев. Лучше хранить дома небольшое количество муки.

Растительные масла

Открытые масла хранятся не более полутора месяцев. Так что лучше брать одну небольшую бутылку за раз и обязательно хранить ее в темном и прохладном месте.

Специи

А вы знали, что специи должны хранится при температуре не более 20 градусов Цельсия, а влажность воздуха не должна превышать 75%? Разве возможно создать такие условия на кухне? Специалисты предлагают покупать целые специи, и при необходимости молоть их самостоятельно. Так можно существенно продлить срок их хранения.

Орехи

Грецкий орех в скорлупе пригоден для пищи в течение 12 месяцев, а очищенный — всего 2-4 недели при хранении в комнатной температуре и до одного года, если держать его в морозилке.

Кофе

Молотый кофе теряет свои вкусовые свойства через неделю после вскрытия упаковки. С зерновым кофе чуть проще чем с молотым — но и его строит хранить в герметичной емкости.

Картофель

В квартире картошке слишком жарко — хранить клубки более трех месяцев в таком теплом помещении очень сложно.

Мед

Мед — один из самых долгохранящихся продуктов. Однако в результате воздействия высоких температур, влажности и солнечного света он быстро теряет свои полезные свойства. Более того, при нарушении норм хранения натуральный мед может забродить. Поэтому не имеет смысла покупать большие банки с медом.
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