Ученые нашли причину переедания

Немецкие исследователи провели эксперимент, результаты которого объясняют причину переедания у людей. Об этом сообщается на портале EurekAlert.

Как отмечается, во время приема пищи человеческий мозг "вознаграждает" нас выбросом гормона дофамин, который отвечает за чувство удовлетворения. Это происходит дважды: во время пережевывания еды и после ее попадания в желудок.

В ходе эксперимента ученые разделили добровольцев на две группы. Одни получили молочный коктейль, другие — безвкусную смесь. Результаты показали, что у тех, кто пил молочный коктейль, первый выброс дофамина подавлял второй, и это приводило к увеличению промежутка между ними. Как следствие, чувство насыщения притуплялось.