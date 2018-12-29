Схема питания для похудения

Какой вы представляете женщину, которая сидит на диете? Конечно же, она злая и раздражительная, выглядит уставшей и больной. И это вовсе не удивительно, ведь она постоянно ходит голодной и лишает себя не только всего самого вкусного, но еще и значительного количества полезных веществ.

Но что, если взглянуть на похудение по-другому? Если потеря лишнего веса — это всего лишь правильная схема питания, при которой в ваш организм будет поступать все необходимое, и вы не будете чувствовать голод? Точно стоит попробовать!

Схема правильного питания

Приучите себя начинать утро со стакана воды комнатной температуры. Будет очень хорошо, если вы добавите туда лимонный сок (если нет повышенной кислотности).

Кстати, питьевой режим тоже очень важен: за 20 минут до каждого приема пищи обязательно нужно выпивать стакан воды. А вот запивать пищу нельзя, пить можно только через час.

Завтракать нужно часов в 8–9 сваренной на воде овсянкой. Возьмите 3 греческих ореха, измельчите, добавьте корицу по вкусу, заправьте столовой ложкой жидкого мёда и лимонным соком. Хорошенько перемешайте. Такая каша — замечательное начало дня, хороший заряд энергии и просто очень вкусное блюдо!

Кроме того, что завтрак быстро готовится, он еще и приносит пользу: ваша кожа, волосы и ногти точно скажут вам спасибо.

Через 2 часа переходим к перекусу. Он может состоять из нежирного творога, натурального йогурта или кислого яблока.

Обед может состоять из сложных углеводов. Так, вы можете запечь или приготовить на гриле овощи, сварить гречку и заправить ее натуральным соевым соусом, приготовить пасту (обязательно из твердых сортов!) с томатным соусом или курицу/индейку с бурым рисом. Главное — ничего не жарить и минимально использовать соль, причем солить блюдо только перед подачей.

На полдник можно запечь зеленые яблоки. Из половинок яблок удалите серединки и посыпьте корицей. Поместите их на противень с небольшим количеством воды и готовьте при 200 градусах 15 минут, после чего посыпьте мелко нарезанными или измельченными в мясорубке орехами и полейте мёдом. Можете просто перекусить сухофруктами.

Ужин — это в первую очередь белок. Например, творог или белковый омлет, если у вас нет сильного чувства голода. Если же нужно что-то посущественней, запеките или приготовьте на пару птицу с овощами.

Через час после ужина лучшее время для тренировки. Это может быть любой вид спорта, который вам нравится. Выпивайте большое количество воды, но старайтесь пить только до 20.00, чтобы избежать отечности. На протяжении 20 минут после окончания тренировки выпейте углеводный коктейль.

После этого организму уже не нужна еда, но если вы ощущаете голод, съешьте нежирный творог, но не позже, чем за два часа до того, как вы будете ложиться спать.

Если вы будете придерживаться этой системы питания, вы будете плавно терять вес без вреда для здоровья. Худейте правильно и расскажите об этой схеме подругам, которые тоже хотят похудеть!