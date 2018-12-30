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Как шампанское стало главным атрибутом новогоднего стола 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
Есть ли более знаменитый напиток, без которого не обходятся все самые значимые праздники в нашей жизни, чем шампанское? Именно им мы "обмываем" сделки, бокалы с этим вином поднимаем в день рождения, душ из шампанского — традиция награждения лидеров автогонок, бутылка с "игристым" — главный атрибут при спуске на воду нового корабля, а в Новый год шампанское занимает почетное место на праздничном столе.

История напитка

Датой рождения этого напитка считается 4 августа 1668 года. Подумать только, в 2018 году ему исполнилось 350 лет!
Шампанское — игристое вино, произведенное во французской провинции Шампань. У нас его принято так называть благодаря князю Льву Голицыну, который поставил задачу создать "русское шампанское", не уступающее французскому.
В далеком 1670 году монах из французской провинции Шампань Дом Пьер Периньон получил новый сорт вина путем вторичного брожения в бутылках. По одной версии, он экспериментировал с новыми сортами и нарочно позволил уже созревшему вину вновь забродить, по другой, просто запамятовал о нескольких бутылках, припрятанных под лежанкой.
Однажды, отдыхая в келии, он вдруг проснулся от громкого хлопка, похожего на выстрел! Заглянув под кровать, Дом Пьер обнаружил, что одна бутылка открыта, а пробка лежит рядом в лужице вина. Монах наполнил бокал и осторожно пригубил напиток… Вино играло, но было зрелым, полным, гармоничным, а главное, имело потрясающий вкус! Прихватив бутылку, монах побежал к аббату и все рассказал ему. Отведав вино, аббат удивился, попросил еще, а затем еще, и еще… Говорят, службы в тот день, прихожане так и не дождались.
Вино сразу же завоевало популярность и теперь сложно найти человека, незнакомого с шампанским. "Я пью звезды!" — с гордостью говорил Дом Периньон, поднимая бокал.
В XVIII веке шампанское называли "напитком дьявола". Людям казалось, что оно живет собственной жизнью: то пробка вылетит сама по себе, то вырвавшееся наружу вино обольет всех вокруг, а то и вовсе бутылка вдруг взрывалась, как бомба, разлетаясь в разные стороны мелкими осколками.
Поначалу пробки к бутылкам шампанского привязывали обычной веревкой, и она не всегда справлялась со своей задачей, качество же бутылок и вовсе оставляло желать лучшего.
Во всем мире известно имя мадам Барба-Николь Клико-Понсарден. Овдовев в 26 лет, она получила в наследство мутное с дрожжевым осадком шампанское. Сообразительная хозяйка решила перевернуть бутылку вверх дном, подождать, пока осадок соберется на пробке и затем быстро удалить его. Так появились новые технологии — "ремюаж" и "дегоржаж" и конструкция пюпитра, которую и сегодня используют все виноделы мира.
У крымчан к шампанскому особое отношение. Мало того, что полуостров по праву считается родиной отечественного виноделия, именно в Крыму было произведено шампанское, признанное лучшим среди всех представленных на международном конкурсе игристых вин в Париже в 1900-ом году и получившее супер кубок Гран-при.
Заслуга в этом самого знаменитого винодела Крыма и всей России — князя Льва Голицына, благодаря которому лучшие винодельческие предприятия в Крыму и Краснодарском крае и сегодня выпускают популярные марки вин и шампанского.
На полуострове немало заводов, производящих игристые вина, но лишь один из них работает по классической технологии: выдержка вина на осадке в подвале с вторичным брожением в бутылках. Этот способ используется в приготовлении самых элитных игристых вин во всем мире.

Производство шампанского в России, начало XX века

Это сложный и трудоемкий процесс, который возможен при наличии специального оборудования и особых подвалов. Процесс имеет определенные этапы, бутылки сотни раз проходят через человеческие руки.
Вначале изготовления получают высококачественное базовое вино — основу шампанского. Затем его разливают в бутылки с добавлением тиражного ликера, содержащего специальные культуру винных дрожжей. Благодаря этому образуются те самые "волшебные пузырьки", создающие неповторимость игристого вина.
Затем происходит сама выдержка — лежащие бутылки оставляют в покое на год и более. Следующий этап — ремюаж — процесс, при котором каждую, находящуюся в специальных приспособлениях — пюпитрах — бутылку в течение двух-трех месяцев ежедневно поворачивают для сведения осадка на пробку.
Финальная стадия технологического процесса — дегоржаж — удаление осадка с предварительным замораживанием горлышка. Для этого сначала снимают временную скобу, удерживающую пробку, держа бутылку пробкой вниз. Как только пробка с осадком вылетает, бутылку необходимо сразу повернуть горлышком вверх, чтоб вино не выливалось. Конечно, незначительная часть успевает пролиться — тут уж все зависит от ловкости работника. И, кстати, несмотря на новейшие технологии и самое современное и крепкое стекло у бутылок, они иногда взрываются, порой, прямо в руках винодела!
Вот почему все работники обязательно одевают холщевые фартуки, перчатки и железные маски. При этом работают в цехе только женщины!
После в каждую бутылку добавляют экспедиционный ликер. И, наконец, закрывают корковой пробкой, которую закрепляют знакомой всем проволочкой, имеющей название мюзле.
Все игристые вина, приготовленные классическим способом, изначально являются "брютом-зеро", в них практически отсутствует сахар. Брют, полусухое, полусладкое и десертное шампанское — результат добавления определенной порции экспедиционного ликера.
Когда-то первый президент Международной организации винограда и вина барон Ле-Руа сказал: "Если бы миром правили виноделы, то в нем бы раздавались взрывы только от открывающихся бутылок шампанского". Нет сомнения, что в этом случае салют и залпы крымского шампанского были бы услышаны во всем мире!

Интересные факты о шампанском

  • Длина мюзле (проволока) одинакова у всех производителей — 52 см.
  • Фольга на горлышке бутылки — дань старой традиции. Именно так защищали корковую пробку от крыс.
  • Давление в бутылке с шампанским в три раза выше, чем в автомобильном колесе — около 6 атмосфер.
  • Скорость пробки, вылетающей из бутылки, — 40 км/ч.
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