Суп-пюре из черной фасоли с авокадо и грецкими орехами

Густой и насыщенный суп-пюре из черной фасоли с авокадо и грецкими орехами — сытное вегетарианское блюдо для вкусного обеда.

Ингредиенты

Черная фасоль 600 г лук 2 шт.

чеснок 2 зубч.

лимонный сок 1 ст. л.

белое вино 1 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

оливковое масло по вкусу

вода 800 мл грецкие орехи 50 г авокадо 1 шт.

кинза 2-3 вет.

Способ приготовления

Фасоль залить холодной водой и оставить на ночь, затем поменять воду и варить фасоль до мягкости. Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить лук до золотистого цвета на сковороде с оливковым маслом, затем добавить чеснок, лимонный сок и вино, обжаривать еще 2 минуты. Добавить обжаренный лук в суп, посолить и поперчить по вкусу, варить еще 10 минут, затем дать супу немного остыть и с помощью блендера взбить до однородного пюре. Вернуть суп в кастрюлю и довести до кипения. Готовый суп разлить по тарелкам и добавить нарезанный кусочками очищенный авокадо, грецкие орехи и рубленную кинзу.

Время готовки

2 ч Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная