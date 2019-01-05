Густой и насыщенный суп-пюре из черной фасоли с авокадо и грецкими орехами — сытное вегетарианское блюдо для вкусного обеда.
Ингредиенты
Черная фасоль 600 г лук 2 шт.
чеснок 2 зубч.
лимонный сок 1 ст. л.
белое вино 1 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло по вкусу
вода 800 мл грецкие орехи 50 г авокадо 1 шт.
кинза 2-3 вет.
Способ приготовления
Фасоль залить холодной водой и оставить на ночь, затем поменять воду и варить фасоль до мягкости. Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить лук до золотистого цвета на сковороде с оливковым маслом, затем добавить чеснок, лимонный сок и вино, обжаривать еще 2 минуты. Добавить обжаренный лук в суп, посолить и поперчить по вкусу, варить еще 10 минут, затем дать супу немного остыть и с помощью блендера взбить до однородного пюре. Вернуть суп в кастрюлю и довести до кипения. Готовый суп разлить по тарелкам и добавить нарезанный кусочками очищенный авокадо, грецкие орехи и рубленную кинзу.
Время готовки
2 ч Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная