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Суп-пюре из черной фасоли с авокадо и грецкими орехами 

Карельские вести 20 часов назад
Фото: Карельские вести
Густой и насыщенный суп-пюре из черной фасоли с авокадо и грецкими орехами — сытное вегетарианское блюдо для вкусного обеда.

Ингредиенты

Черная фасоль 600 г  лук 2 шт.
чеснок 2 зубч.
лимонный сок 1 ст. л.
белое вино 1 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
оливковое масло по вкусу
вода 800 мл  грецкие орехи 50 г  авокадо 1 шт.
кинза 2-3 вет.

Способ приготовления

Фасоль залить холодной водой и оставить на ночь, затем поменять воду и варить фасоль до мягкости. Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить лук до золотистого цвета на сковороде с оливковым маслом, затем добавить чеснок, лимонный сок и вино, обжаривать еще 2 минуты. Добавить обжаренный лук в суп, посолить и поперчить по вкусу, варить еще 10 минут, затем дать супу немного остыть и с помощью блендера взбить до однородного пюре. Вернуть суп в кастрюлю и довести до кипения. Готовый суп разлить по тарелкам и добавить нарезанный кусочками очищенный авокадо, грецкие орехи и рубленную кинзу.
Время готовки
2 ч  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
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