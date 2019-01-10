10 малоизвестных фактов об известных продуктах

Знаете ли вы, что в XVIII веке европейцы называли помидор «ядовитым яблоком» — а все потому, что аристократы, употреблявшие его в пищу, часто болели и умирали? Могли ли они догадаться, что дело вовсе не в томатах, а в изысканной посуде, из которой они предпочитали есть? В те времена блюда подавались в оловянных тарелках, которые, соприкоснувшись с кислыми помидорами, выделяли свинец.

Кстати, итальянец Пьетро Андреа Маттиолли, первый европейский ботаник, упомянувший в своей работе томаты, отнес их к ядовитому роду мандрагора. Позже помидор все же «перенесли» в пасленовые, но продолжали считать отравой. Поправить репутацию помог рост популярности пиццы — вкусное блюдо доказало, что Solánum lycopérsicum безопасны для здоровья и весьма неплохи на вкус.

А вот еще 9 занимательных фактов о продуктах, которые вы встречаете на полках супермаркетов.

Яблоки и мармеладки покрыты тем же веществом, что и автомобили

Не бойтесь: производители вовсе не пытаются нас отравить (по крайней мере, очень хочется в это верить). Свежие плоды, которые выглядят так, будто их отполировали, и разнообразные конфеты покрыты карнаубским, или пальмовым, воском. Универсальное средство, нашедшее применение и в фармацевтике, и в косметологии, и много где еще, добывается из листьев пальмы Copernicia cerifera и совершенно не токсично. Помимо перечисленных областей, пальмовый воск используется для производства качественного полироля для автомобилей, лака для обуви, всевозможных средств для придания блеска деревянным изделиям и многого другого.

Красный перец не обжигает ваш рот — вам это просто кажется

Когда вы едите острый перец, вы можете испытывать жжение, будто в вашем рту бушует пламя, которое необходимо как можно скорее потушить, иначе дело кончится ожогом. Но на самом деле все это лишь психическая, а не физическая реакция. В красном перце содержится капсаицин — химическое вещество, стимулирующее чувствительную систему нервов. Именно из-за капсаицина ваш мозг считает, что вы засунули в рот что-то раскаленное, и заставляет организм включить «режим охлаждения»: вы начинаете потеть и краснеть.

Ученые превратили арахисовое масло в бриллианты

Можно ли превращать еду в алмазы? Как выяснилось, да. Не так давно немецкие ученые из Баварского научно-исследовательского института геофизики и геохимии обнаружили новые способы получения этих минералов. Если верить одной из гипотез, чтобы вырастить алмаз, достаточно подвергнуть углерод действию высокого давления. В качестве эксперимента ученые мужи решили «перевоплотить» арахисовое масло, и у них это получилось! Тем не менее оказалось, что вырастить алмазы из масла — занятие долгое: чтобы получить минерал размером в 2−3 миллиметра, придется потратить несколько недель.

Картофель заменяет людей при тестировании Wi-Fi — он способен поглощать и отражать сигналы

Если кто-то назовет вас мешком с картошкой, можете не обижаться: как рассказал представитель компании Boeing Адам Тишлер (Adam Tischler), картофелины отражают и поглощают электронные сигналы точно так же, как и человеческое тело. Именно поэтому Boeing использует мешки с клубнями во время обязательных тестирований, которые должен пройти каждый оснащенный Wi-Fi самолет, прежде чем впервые подняться в воздух. Ну а привлечение картофеля вместо людей помогает сократить время тестирования с нескольких недель до нескольких часов.

Каждый банан — клон

Желтые плоды, которые вы видите в супермаркетах, относятся к сорту «кавендиш». У «кавендиша» нет семян, и он не способен размножаться естественным путем без помощи человека: фермеры буквально клонируют его, вручную пересаживая корневые отростки. В результате все бананы практически идентичны друг другу. Это, конечно, упрощает уход за ними, но увеличивает риск появления заболеваний, которые запросто уничтожат весь сорт.

Ацтеки использовали какао-бобы вместо денег

Вообще первыми использовать какао-бобы вместо валюты решили майя во времена расцвета своей цивилизации: за определенное количество миндалевидных семечек можно было приобрести хоть продукты питания, хоть раба. Позже идею с шоколадной валютой переняли ацтеки, причем по прошествии времени появились поддельные «купюры»: фальшивые бобы какао лепили из глины.

Морковь изначально была пурпурной

Изначально морковь была совсем не оранжевого цвета: первые морковки в Римской империи были белыми и розовыми, в странах Востока — фиолетовыми. В XIII веке в европейские страны импортировались корнеплоды желтого и белого цветов. А вот оранжевой морковь стала благодаря генетической мутации и голландским селекционерам в XVII веке.

Выращенный на ферме лосось — сероватый

Лосось считается одним из самых полезных продуктов, но знаете ли вы, что при выборе мяса нужно обращать внимание не только на его свежесть, но и на цвет? Выращенный в неволе лосось не должен быть очень ярким: красный цвет мясу придают каротиноиды, содержащиеся в планктоне, которым питаются дикие рыбы. Фермеры не могут обеспечить подобные условия, а потому у их рыб мясо неаппетитного сероватого оттенка. Чтобы привлечь покупателей, в пищу рыб добавляют синтетически полученный астаксантин, который может представлять опасность для здоровья человека, например, вызвать повреждение глаз.

Фруктовый лед случайно изобрел 11-летний мальчик

Фруктовый лед — холодный десерт на основе замороженного сока, чая или прочих фруктовых напитков — впервые был создан в 1905 году 11-летним Фрэнком Эпперсоном из Сан-Франциско. Мальчик оставил стакан с содовой и деревянной ложкой на заднем дворе и благополучно забыл о нем. Минусовая температура сделала свое дело: газированная вода в стакане замерзла. На утро Фрэнк попытался растопить напиток под струей горячей воды, но случайно вытащил замороженную массу и с удовольствием съел ее. А в 20-х годах подросший Эпперсон получил патент и зарегистрировал торговую марку Рopsicle, таким образом став официальным изобретателем лакомства.