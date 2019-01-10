Секретный ингредиент, который делает мясо мягким

Очень часто требуется быстро придать куску мяса мягкости! Как сделать так, чтобы кусок жесткой свинины или говядины стал мягким и вкусным? Раскроем вам секретный ингредиент прямо сейчас!

Если случилось так, что тебе попался кусок старой, жилистой свинины или говядины, не стоит отчаиваться. Конечно, сочный стейк из такого мяса не получится, а вот отличное жаркое или запеченное мясо — вполне. Расскажем, как спасти ситуацию!

Существует ряд продуктов-помощников, которые способны размягчить даже самую жесткую подошву, добавив мясу сочность и пикантные нотки.

Лук

Ни одно мясное блюдо не обходится без лука и лукового сока. Ты можешь нарезать лук полукольцами, мелко нашинковать, перекрутить через мясорубку или даже натереть на терке (вот она, профилактика ОРЗ), затем смешать с мясом 1: 1 и оставить на пару часов под гнетом.

Горчица

Этот продукт — отличный компаньон мяса! Горчица (в виде порошка или жидкого соуса) не только отлично размягчает мясные волокна, но и добавляет пикантный аромат и легкую остринку. Просто обмажь горчицей цельный кусок мяса или сразу порежь на необходимые порции, выдержи 15–20 минут, затем пожарь или отправь запекаться.

Алкоголь

Сухое вино (красное или белое), пиво, водка. В вине мясо замачивай предварительно, а водку (примерно 50 г) доливай в уже готовящееся жаркое или рагу. Пиво — превосходный вариант для тушения в нём цельного куска свинины или говядины.

Опасения относительно алкоголя лишние: он полностью испаряется по мере тепловой обработки.

Лимонный, гранатовый, ананасовый сок

Все эти соки — отличные размягчители, однако, используя такой маринад, старайся не передержать в нём мясо, чтобы не получить в итоге резину.

Рассол

капустный или огуречный рассол — отличный вариант, кстати! Придает пикантные нотки и солить блюдо уже не нужно.

Минеральная вода

Это проверенный способ размягчения от поваров со стажем, причем лучше выбирать минералку лечебно-профилактическую, типа «Ессентуки» или «Боржоми».

Крахмал

Попробуй вымочить жесткое мясо в воде с разведенным в ней картофельным крахмалом — удивишься результату! Сочные кусочки с хрустящей корочкой гарантированы.

Кефир

Смешай кисломолочный продукт с любимыми ароматными пряностями и хзалей этой смесью мясо на пару часов.

Соевый соус

Замаринованное в соевом соусе мясо на 1–1,5 часа приобретает мягкость, насыщенный темный цвет и характерный привкус. Рекомендую!

Поэкспериментировав с различными маринадами, ты обязательно подберешь вариант, подходящий по вкусу. И еще один важный момент в приготовлении любого мяса: никогда и ни при каких условиях не соли мясо заранее! Соль вытягивает из него все соки еще до начала приготовления.

Запишите эти рекомендации! Теперь приготовленный вами шашлык или стейк станет невероятно вкусным и сочным! Поделись советом с подругами.