Как производители скрывают рост цен на продукты 

Новость о том, что в некоторых российских магазинах куриные яйца стали продавать не привычными десятками, а девятками, немало возмутила пользователей интернета. А для журналистов стала поводом поискать на прилавках супермаркетов другие продукты, вес которых в упаковке уменьшился, а цена — нет. И, что неудивительно, они их нашли.
Таким образом, определилась целая тенденция, в рамках которой производители продуктов питания таким необычным способом скрывают повышение цен на свой товар. Это, так называемая «шринкфляция».
Так, например, немного уменьшилась, только на 0,05 литра упаковка молока и пива, на 150 — сока, майонез «полегчал» на 50 граммов, а сметана — на 35. На восемь граммов меньше теперь вес плитки пористого шоколада, а традиционная сырная нарезка, фасуемая обычно по 180 граммов, отныне существует на прилавках в двух разновидностях: по 150 и 125 граммов, пишет «Русская служба Би-Би-Си».