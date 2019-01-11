Как производители скрывают рост цен на продукты

Новость о том, что в некоторых российских магазинах куриные яйца стали продавать не привычными десятками, а девятками, немало возмутила пользователей интернета. А для журналистов стала поводом поискать на прилавках супермаркетов другие продукты, вес которых в упаковке уменьшился, а цена — нет. И, что неудивительно, они их нашли.

Таким образом, определилась целая тенденция, в рамках которой производители продуктов питания таким необычным способом скрывают повышение цен на свой товар. Это, так называемая «шринкфляция».