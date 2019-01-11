Росконтроль назвал самый вкусный торт «Наполеон»

Когда гости неожиданно объявляются на пороге, чаще всего, мы бежим в магазин за вкусным угощением к чаю. В Росконтроле рассказали, какой торт "Наполеон" лучше всего подойдет к столу.

Для исследования эксперты приобрели пять образцов брендов "Фили бейкер", "Добрынинский кондитерский комбинат", "Кондитерская фабрика Венский цех", MIREL и "У Палыча".

После проведенной экспертизы, специалисты заявили, что в тортах марок "Фили бейкер", "Добрынинский кондитерский комбинат", "Кондитерская фабрика Венский цех" и MIREL они нашли бактерии группы кишечной палочки. В этих же образцах было обнаружено повышенное количество дрожжей.

Также маркировка продуктов "Фили бейкер" и MIREL не соответствовала реальному составу. Исследователи выявили сахарин.

Эксперты заявили, что в классическом составе "Наполеона" обязательно должны присутствовать сливки, сгущенное молоко или сливочное масло. Однако в тортах "Фили бейкер", "Кондитерская фабрика Венский цех" и MIREL молочные продукты отсутствуют.

В итоге специалисты смогли порекомендовать к покупке только "Наполеон" бренда "У Палыча". Все остальные образцы были занесены в черный список с серьезными нарушениями безопасности.